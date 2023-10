«No existe su música, no ha trascendido», Magaly le da con palo a Micheille Soifer por volver a ‘EEG’

Magaly Medina no dudó en opinar sobre el regreso de Micheille Soifer a ‘Esto es Guerra’, la conductora afirmó que al no tener fama en el mundo de la música no le quedó de otra que volver a la ‘vieja confiable’.

Cómo se sabe hace unos días la popular ‘Michi’ regresó por todo lo alto a ‘EEG’ e incluso llegó con aires de diva al haber establecido condiciones para su retorno al reality.

Se burla de ‘Michi’

Magaly Medina vaciló a Micheille Soifer pues después de haber dicho años atrás que no volvería a pisar ‘EEG’ porque debía enfocarse en su carrera artística, la conductora no dudó en darle con palo por ahora presumir su retorno al programa de competencia.

La pelirroja recordó cuando Micheille afirmó que para considerar su regreso a ‘EEG’ debían despedir a unos cuántos de los competidores para que les alcance a pagar lo que ella estaría exigiendo.

Asimismo, Medina recalcó que la artista se habría alucinado cantante super archi mega famosa, sin embargo, no se le veía realizando giras o conciertos seguidos.

«Parece que su carrera musical esas grandes giras que ella alucinaba por todo el Perú no hay, no existe, no ha trascendido», afirmó la conductora.

Y es que el presunto fracaso de su carrera musical habría sido motivo para que «Michi» decida unirse a los chicos reality nuevamente.

Mira también: ¡ARRANCA CON TODO! Mario Hart anuncia la fecha de su gira musical y fans enloquecen

«Entonces que hizo regresó a Esto es Guerra un regreso histórico pues por qué es una dinosauria del programa… Se tuvo que comer su orgullo para volver», acotó la «Urraca».

Incluso eso no sería todo ya que al parecer Micheille se reencontraría con un ex bailarín a la que fue vinculada sentimentalmente.

Pese a ello, la cantante no se ha pronunciado y se espera que hable del tema en el programa.

Vuelve a su ‘casa’

El día de ayer 4 de octubre, en ‘Esto es Guerra’ se esperaba que se develara el competidor o competidora que formaría parte del equipo de los combatientes o guerreros.

La sorpresa se la llevaron todos cuando ‘Michi’ se retiró la capucha y dejó al descubierto su rostro más bella y radiante que nunca.

Pues la cantante había sido voceada por sus seguidores para que regrese al reality.

«Realmente me siento muy afortunada de tener las puertas abiertas de ‘Esto es Guerra’ que va a ser mi casa, y sí he estado enfocada en la música, pero para mí siempre va a ser importante volver aquí», dijo Soifer.

Sin embargo, eso no fue todo ya que ‘Michi’ dejó en claro condiciones para que su permanencia en la competencia sea permanente dejando a los demás competidores un poco fastidiados.

La primera condición es que todo empiece desde 0 para que cada equipo se pueda reestructurar y equilibrar de acuerdo a sus habilidades.

Mira también: ¿Cuánto dinero se llevaría mensual Luciana Fuster si se corona como la nueva Miss Grand International? Conoce el impresionante monto

Asimismo, los propios conductores tuvieron que enfrentarse en una competencia para que cada uno pueda elegir a su mano derecho, es decir el líder de equipo.

Por su lado, Renzo Schueller escogió a Pancho Rodríguez y Johanna eligió a Patricio Parodi, ambos serán las cabezas de sus respectivos equipos.