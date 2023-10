¡Sacó las garras! Magaly le dice de todo a usuario que insultó a su esposo: ‘Eres del club de los Paolos Hurtados»

Magaly Medina no aguantó pulgas y defendió con garras y dientes asu esposo Alfredo Zambrano luego de que recibirera críticas en redes sociales.

Tras la polémica de Paolo Hurtado y Jossmery Toledo, el esposo de la ‘Urraca’ fue tildado de pertenecer al club del jugador para dejar entrever que es infiel a su pareja.

Saca pecho por su esposo

Todo empezó cuando Magaly se animó a publicar diferentes estilos de vestir como suele hacer en su cuenta oficial de Instagram, sin embargo, no imaginó que recibierá la crítica de usuarios.

«Vestidos para matar. ¡Atrévanse! Buen fin de semana», escribió en su cuenta.

Es así como un cibernauta empezó a faltarle el respeto a la conductora afirmando que si desea matar a alguien no necesita colocarse vestidos sino despertarse sin maquillaje por las mañanas.

«¿Vestidos para matar? Si quieres matar a alguien, basta que te vea en las mañanas y sin maquillaje. No sé cómo el pingüino aún sigue vivo», fue el insólito comentario del usuario.

Ante ello, ‘Maga’ no dudó en responder fuerte y con un contundente mensaje. De paso, envió una ‘chiquita’ al esposo de Rosa Fuentes, quien mantuvo un romance clandestino con Jossmery Toledo. «Se llama amor. ¿Por qué te asombras? Si desconoces lo que significa esa palabra eres del club de los Paolos Hurtados», sentenció.

No perdona infidelidades

La conductora de espectáculos ‘Magaly Medina’ salió a aclarar los rumores sobre la supuesta infidelidad que le habría perdonado a su esposo Alfredo Zambrano. Recordemos que en una anterior ocasión el ‘Zorro Supe’ y Tilsa Lozano hablaron sobre este tema y criticaron a la popular ‘Urraca’ por este hecho.

Sin embargo, no se han mostrado pruebas a la fecha. Por estos motivos, Magaly Medina ocupó minutos de su programa para aclarar este tema.

«Si mi marido me hubiera sido infiel en mi época de casada que alguien venga y me muestre fotos o pruebas. No tengo ningún problema y creo que la primera cosa que mi marido haga me lo van a traer acá. Ya me mandan todas las fotos por el chismefono en cada restaurant que está. Yo sé en cada restaurant que está mi marido, no se preocupen y con quien está me lo mandan. Imagínense el día que lo encuentren con una mujer, me lo van a mandar», dijo la conductora.

Asimismo, finalizó diciendo que ella nunca ha perdonado infidelidades y tampoco haría una excepción con Alfredo Zambrano.

«Así que dejen de decir que yo perdoné. Yo no le he perdonado a mi marido ninguna infidelidad. El día que eso pase ya todo el mundo sabe lo que yo voy a hacer porque yo sí me quiero a mi misma», acotó.