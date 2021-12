Magaly le dice “roñoso” al ‘Gato’ Cuba por querer vender esclava que le dio Melissa Paredes

Compartir Facebook

La popular ‘urraca’ asegura que el ‘Gato’ está “dolido” y por eso trató de vender el accesorio que le dio su ex esposa, pero no fue la mejor decisión.

Las cámaras de Magaly Medina, captaron a Rodrigo ‘Gato’ Cuba intentando vender un regalo de su ex esposa. Una pulsera de oro que le habría regalado Melissa Paredes hace varios años atrás.

La popular urraca no se quedó callada y arremetió en contra del futbolista, porque no le encontraba sentido a lo que quería hacer. “El ‘Gato’ estuvo en una joyería tasando la pulserita de oro. Una pulsera de la que el nombre ya casi se ha borrado. ¿Qué va a valer esa pulsera?”, dijo Magaly.

“Si alguien te ha regalado algo y ya no pertenece a tu presente, lo pones en un cajón te olvidas, donde olvidas todas las chucherías que ya no quieres usar, lo botas, lo tiras, lo escondes, lo regalas pero ir a una joyería y ver cuánto te pueden dar por esa joya, yo no pagaría ni 500 soles”, agregó.

Asimismo, no dudó en señalar al futbolista de «ridículo» porque quiere deshacerse a cómo de lugar, de cualquier cosa que le recuerde a su ex esposa.

Magaly Medina reveló imágenes donde se le ve a Rodrigo Cuba en un establecimiento de compra y venta de joyas en Miraflores y es que el jugador quiere deshacerse de todo lo que le regaló su ex Melissa Paredes.

Pasado pisado así lo demuestra el jugador Rodrigo Cuba quien fue captado por las cámaras de Magaly cuando estaba a punto de vender la esclava que le regaló Melissa Paredes cuando ambos eran pareja y vivían su historia feliz.

Según las redes del futbolista bien empezó su romance se lucía por todo lado con su esclava en la muñeca pues tenía grabado el nombre de Melissa como si de marcar territorio se tratase y Rodrigo como todo enamorado siempre usaba el detalle de la actriz.

