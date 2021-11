Magaly Medina a su notario tras ser vinculado con Giuliana Rengifo: “Qué feos gustos”

Compartir Facebook

Magaly Medina habló en el programa dominical ‘Día D’ sobre el presunto amorío en el pasado de Alfredo Zambrano con Giuliana Rengifo. La ‘Urraca’ aprovechó el espacio para mandar unos cuantos dardos.

Hasta la fecha, la popular ‘Urraca’ no se había pronunciado al respecto; sin embargo, esta vez al lado de su esposo, el notario Alfredo Zambrano, se sentaron a conversar largo y extenso de detalles inéditos de su matrimonio. En el mismo programa, Magaly fue consultada sobre la cumbiambera.

“Hablan de él no de mí, por qué yo me tendría que arañar eso es de él, lo único que yo le diría que feos gustos”, dijo Magaly Medina

“Sé que no hubo infidelidad”

Magaly Medina y Alfredo Zambrano brindaron una entrevista para un medio local, para dejar atrás los rumores acerca de su relación. Y es que Giuliana Rengifo reveló hace poco que tuvo una relación con Alfredo Zambrano cuando este estuvo separado de la ‘urraca’.

Pero la ‘urraca’ puso paños fríos y le restó importancia a la situación al expresar que no le interesa lo que pudo hacer Alfredo cuando ellos no estuvieron juntos. Magaly incluso expresó que ambos son muy felices juntos y tienen una relación además de amorosa, de mejores amigos.

“Lo que haya podido hacer hace años cuando estaba soltero, me llega altamente, no fue en mi año. Ni siquiera le pregunten porque no tiene memoria. Ahora somos muy buen equipo, somos buenos cómplices, mejores amigos. Él me empuja hacia adelante, yo le cuento mis cosas”, expresó la ‘urraca’.

Asimismo expresó que está muy segura de que en su relación con el notario, no ha existido ningún tipo de infidelidad. “Desde que bajé del avión con anillo en mano, yo sé que no ha habido infidelidad. Soy una mujer empoderada, no necesito que nadie me falte el respeto de esa manera, y él lo sabe”, señaló.

