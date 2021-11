Magaly Medina aclara acercamiento con Sheyla Rojas: “Hay que ser cordiales”

Compartir Facebook

La ‘urraca’ dio detalles de la relación que tiene con Sheyla Rojas y aclaró que no es nada más que mera cordialidad, y que no son amigas.

Magaly Medina fue captada al lado de Sheyla Rojas disfrutando de una tarde juntas como si fueran las más íntimas amigas. Sin embargo, la ‘urraca’ explicó que eso no es así, Sheyla estuvo en el mismo evento que ella, por cordialidad, pues Antonio Pavón es amigo del esposo de Magaly, Alfredo Zambrano.

Asimismo, dejó en claro que las mil y un críticas que le hizo a Sheyla en su programa, quedaron fuera y ambas fueron cordiales la una con la otra. “Nosotros invitamos a Sheyla por consideraciones, él (Antonio Pavón) no la trajo a mi casa cuando estuvo con mi esposo, pero me pareció lo más civilizado del mundo que ella también asista a este evento…”, expresó la ‘urraca’.

“Nosotros podemos ser figuras de la farándula encontradas, estamos en dos lados diferentes, pero siempre gana la civilización y hay que ser cordiales, sobre todo con alguien como Antonio y su novia que siempre van a estar cerca a mi familia, porque lo que es parte de mi esposo es mi familia también”, agregó la ‘urraca’ puesto que Antonio y Alfredo al parecer son amigos cercanos.

La conductora Magaly Medina por fin conoció al famoso ‘Sir. Winston’ pareja de Sheyla Rojas y no dudó ofrecer palabras de admiración hacia el empresario de quien en algún momento insinuó que tenía negocios turbios.

En la última edición del programa de Magaly Tv La Firme dejó a más de uno con la boca abierta, pues nadie se imaginaría que conocería a ‘Sir Winston’ después de haber tenido ciertas diferencias con Sheyla Rojas.

Como se sabe recientemente Magaly causó polémica al lucir de los más tranquila y cómoda al lado de Sheyla Rojas después de haberse dicho la ‘vela verde’, las fotos de inmediato inundaron las redes sociales por el inesperado encuentro.

Sin embargo, se había rumoreado mucho acerca de ‘Sir Winston’ pues se sabía poco a casi nada de el y decían que estaba metido en negocios turbios y en algún momento Antonio Pavón llegó a dudar de la pareja de la madre de su hijo.

Cabe señalar que la presentadora Magaly Medina también especuló en varias oportunidades sobre Sir Winston, hasta lo tildó de agricultor. Ahora, no dudó en llenarlo de elogios tras conocerlo en salida familiar y de amistades.

«Él llegó el fin de semana a Lima y mi esposo me lo presentó el día sábado estuvimos en un evento público, lo que él me contó es que no le gusta aparecer en fotos ni videos… no estoy autorizaba para contar la naturaleza de sus negocios. Me pareció un señor muy educado, de modales, muy fino, de una conversación agradable, una persona sencilla», expresó la ‘Urraca’.

