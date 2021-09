Magaly Medina advierte a su hijo: “Todavía no quiero ser abuela”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La conductora de espectáculos Magaly Medina habló abiertamente con sus seguidores a través de redes sociales y mostró su cariño inmenso por la familia. Cabe indicar que la ‘Urraca’ siempre prefiere no hablar de su vida íntima privada que involucre a su familia, pero esta vez se animó a responder algunas preguntas de sus fans.

En esta oportunidad, la popular ‘Urraca’ aseguró que su hijo Giancarlo Mendoza Medina está soltero y por el momento se encuentra bien así. “Mi hijo está bien, pronto saldrá afuera otra vez (al extranjero). A él no le gusta que cuenta sus cosas, lo respeto ¿Si tiene novia? No, está soltero, no quiere que le busque novia, no soy cupido, tampoco alcahuete. Eso sí, abuela no, todavía no quiero”, dijo Magaly mediante un ‘live’ de Instagram.

También puedes ver: Gianluca Lapadula y su tierno mensaje a Cueva: “Mi cholito querido”

De otro lado, seguidores le preguntaron a la ‘Urraca’ por qué no se animó a tener más hijos si tiene las posibilidades. “Me han confundido con Melissa Klug jajaja. A estas alturas solo crío a mis perros. Mi esposo y yo queremos disfrutar de nuestra edad y lo que hemos conseguido. Nos privaríamos de muchas cosas. Ya no me veo criando, quiero disfrutar mi vida”.

Magaly Medina reveló que Melissa Klug quiere ser mamá: “Por fertilización in-vitro”

Melissa Klug y Jesús Barco están de viaje en Cuzco disfrutando de momentos juntos y parecen estar más enamorados que nunca. Y según Magaly Medina, la Klug estaría a la espera de convertirse en madre por sexta vez.

La conductora de espectáculos confirmó que la ex de Jefferson Farfán se habría sometido a un tratamiento de fertilidad. Melissa Klug ya tiene 37 años y podría poner en riesgo su posible embarazo y es por eso que estaría en un proceso in-vitro.

También puedes ver: Xoana rescata gatitos abandonados y se conmueve: “Gente sin corazón los bota a la calle”

“Hemos tenido acceso a que Melissa Klug estaría tomando un tratamiento, preparándose para ser mamá otra vez, pero por fertilización in-vitro. Esto se hace para prevenir por la edad de Meli cualquier problema congénito del bebé y también en segundo caso para elegir el sexo del bebé”, comentó Magaly.

Además, según la ‘urraca’ la Klug está recontra enamorada de Jesús Barco, y la diferencia de edad no es ningún problema para ella. A tal punto que a pesar de los 5 hijos que tiene, quiere formar una familia con su futbolista.

“Melissa Klug ha demostrado que está bien enamorada… Piensa que con Jesús Barco ha encontrado al hombre que ella estaba buscando y que con él se complementa… Y si quiere tener otro hijo, cada mujer decide sobre su cuerpo lo que uno quiere”, finalizó la ‘urraca’.

MIRA TAMBIÉN: ‘Señito’ luce emocionada previas al estreno de ‘Reinas del show 2’