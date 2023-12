Magaly Medina arremete contra el final de «Perdóname»: «Hasta beso pusieron, ridículo»

Magaly Medina no tuvo pelos en la lengua al soltar una avalancha de críticas sobre el final de la novela «Perdóname» en su programa «Magaly TV La Firme». La ‘Urraca’ se lanzó con todo. Habló de besos, hijos en la trama y hasta especuló sobre la vida real de los actores.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre el final de «Perdóname»?

La conductora Magaly Medina, sin filtro, expresó su desconcierto ante el repentino romance en la telenovela protagonizada por Érika Villalobos y Aldo Miyashiro. ¿La razón? Ambos habían prometido un final no romántico, y ahí estaban, dándose besos.

«¡Hasta beso pusieron, después de que la adornaron! Qué confusión para estos chicos adolescentes», exclamó Magaly, preocupada por la participación de los hijos de la expareja en la historia. La ‘Urraca’ no se anduvo con rodeos: «Hacer parte de este ridículo público a tus hijos adolescentes me parece una exageración».

Pero eso no fue todo. La periodista, siempre directa, lanzó una bomba al especular sobre si la trama podría haber influido en una reconciliación real entre Érika y Aldo, quienes fueron pareja en la vida real. ¿Ficción imitando la vida? La ‘Urraca’ lo sugiere.

«Quisieron vender una novela triunfalista, pero parodiaron la realidad. En vez de emocionarme, me pareció risible», comentó Magaly sobre el final, contradiciendo las promesas iniciales de los protagonistas. Aldo y Érika habían dicho que no iba a haber romance al final.

Érika Villalobos dicen que se modificaron guiones de «Perdóname»

Recientemente, Michelle Alexander reveló que la propuesta inicial de la telenovela «Perdóname» le fue presentada por Aldo Miyashiro, quien la escribió junto con Érika Villalobos. Pero, Érika reveló que los guiones originales escritos por ella y Aldo sufrieron cambios por la producción. Esto debido a que ella tuvo que concentrarse plenamente en su desempeño como actriz.

«Yo empecé escribiendo, pero una vez que empecé a actuar era imposible que escribiera porque ya no había forma. Nosotros habíamos escrito muchos capítulos que se han ido cambiando en el transcurso también, pero ya una vez que empecé a actuar no podía», confesó.

La exesposa de Aldo Miyashiro contó que durante las grabaciones de la telenovela también trabajaba para obras de teatro. «Han tenido problemas para adaptarse, eso ya estaba pactado. Trataban de no molestarme», reveló Erika.

En cuanto al título polémico de la novela, también hubo críticas. Erika Villalobos comentó que la elección del título fue decidida por la productora, Michelle Alexander, en el último momento. «Yo no decidí el nombre, lo decidió la productora», expresó Érika.

«No era ese, se decidió en el último momento. No teníamos un título. Sí, fue polémico, la gente lo quiso mirar de su ángulo. No tenía nada que ver con eso, sino que era (coincidencia). El título estaba perfecto para la historia. No tenía nada que ver con situaciones reales. No se pensó en ninguna estrategia», aseguró Érika.

En resumen, Magaly Medina no se guardó nada. Besos inesperados, hijos en el drama y hasta insinuaciones sobre la vida de los actores. La ‘Urraca’ desató toda su artillería contra el final de «Perdóname». ¿Se reconciliaron en la vida real? Magaly lo puso sobre la mesa.