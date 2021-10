Compartir Facebook

La ‘urraca’ no se quedó callada y lanzó duras críticas contra el fiestón que organizó Samahara Lobatón para su pequeña hija.

Magaly Medina no pudo dejar de referirse a la reciente fiesta de cumpleaños de la nieta de Melissa Klug. La ‘urraca’ criticó que la fiesta que organizó Samahara, haya sido más para deleite de los invitados, que de la niña en sí.

“¿15 piñatas? Esa niña no va a romper ni una, ni media piñata. Seguro que cuando acabó la fiesta estaba dormida. Quienes más han disfrutado son sus invitados y los adultos que fueron a la fiesta”, dijo Magaly.

El organizador de la fiesta de cumpleaños, Yuko Dos Santos, confirmó que en la celebración no hubo nada pagado con canje. De hecho, Yuko dijo que la fiesta de Xianna tuvo un valor de 120 mil soles y todo lo pagaron al ‘cash’.

La ‘urraca’ no cree que eso sea cierto pues Samahara colocó las respectivas etiquetas y agradecimientos durante los clips que hacía para sus redes sociales. Además, asegura que le parece una gastadera de dinero pagar tanto por un cumpleaños de primer añito.

“120 mil soles es como 30 mil dólares ¿Cómo te vas a gastar tanto en el primer añito de una niña? Pero bueno, el que puede, puede. El que puede tirar la plata así, que la tire (…) ¡Ay por favor! Que no vengan a decir que no fue canje, porque ahí están los agradecimientos. Tampoco es que haya sido Las Kardashians, esto es un nivel en Perú no más”, comentó Magaly.

¿De verdad no fue canje?

La ‘urraca’ no se cree que Samahara haya pagado todo lo que estuvo en la fiesta. Ella tiene la teoría de que ser la hija de Melissa Klug, le da muchas ventajas para conseguir cosas por canje.

“Uno dirá ‘guau’ 15 piñatas, una torta giratoria de 15 pisos, globos, pero claro si te lo da una empresa de globos gratis porque eres la hija de Melissa Klug y todos los medios van a estar replicando las historias que estás subiendo… eso atrae muchas firmas”, agregó.

