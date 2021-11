Magaly Medina asegura que Melissa Paredes miente: “El ‘Gato’ solo quiere ver a su hija”

Compartir Facebook

La ‘urraca’ escuchó los audios de Melissa que nunca pudieron ver la luz y la tildó de mentirosa porque está exagerando la situación a su favor.

En la última emisión de su programa, Magaly Medina aseguró que esos audios que llevó la abogada de Melissa Paredes, no los podría emitir. Sin embargo, ella sí pudo escucharlos, por lo que contó a detalle lo que significó para ella escuchar a Melissa y el ‘Gato’ en ese audio.

“Cuando ese hombre le habla en ese audio que ayer mostramos, le dice ‘yo no quiero discutir contigo’, lo habla suavecito no le levanta la voz, me parece caballeroso, cualquier otro patán hubiera hecho… la hubiera mandado lejos, le hubiera hecho caso a sus impulsos”, empezó diciendo la ‘urraca’.

“Él no sabía que lo estaban grabando, pudo decirle de la A a la Z, porque considero, como dice acá, él puede ser un hombre herido, humillado y que le pudo decir su vida a cuadritos, pero cuando ella le decía psicópata, él le dice ‘yo no quiero discutir contigo’, suavecito”, añadió.

“No mientas”

De acuerdo a Magaly, Melissa es la que está tratando de dejar mal parado al ‘Gato’ Cuba, buscándole la sin razón para que él reaccione. Por lo que parece que con el famoso audio, le salió el tiro por la culata por el ‘Gato’ nunca reaccionó mal y ella sí.

“Yo creo que él tiene dignidad, yo creo que él sí tiene dignidad, después de ese audio, entonces ella hoy día empezó a rememorar qué había en ese audio, y me manda esto con la abogada (el pedido para no difundirlo) esto”, aseguró Magaly Medina.

“No mientas (…) yo sí he escuchado el audio, todos en mi producción hemos escuchado el audio, tengo 50 testigos (…)”, finalizó Magaly.

