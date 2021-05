Compartir Facebook

Magaly Medina casi se quiebra y es que la conductora de televisión dejó ver que está más que emocionada de ver cómo es que los abuelitos buscan dar su voto a como dé lugar en la segunda vuelta electoral 2021.

«En las redes sociales hay una iniciativa civil, creo yo que no proviene de ningún lado político, pero a mí me ha dado muchísima ternura y me ha emocionado ver a muchos mayores, muchos señores, muchos ancianos salieron a decir por quién van a votar», destacó.

«Es una iniciativa que creo que solamente la gente estúpida y corta de mente podrán criticar, yo la saludo, la saludo porque es la gente que ha vivido las peores etapas y muchas etapas de la historia republicana del Perú. Yo lo voy a poner porque a mi me ha emocionado y es una iniciativa que deberíamos aplaudir «, mencionó.

SE MECHÓ CON JANET BARBOZA

Magaly Medina destruyó a Janet Barboza en su último programa y es que luego de que la popular ‘Rulitos’ disparara contra ella, la ‘Urraca’ le recordó de dónde había salido.

«Le echa la culpa a Giselo, eso es abusivo, porque si tú te consideras una mujer profesional no vas por el lado más débil. Te vienes acá si quieres y me dices lo que tienes que decirme si no te gusta mi crítica… Y no puedes justificar que te saques el pescado de la boca y lo dejes en los adornos», mencionó en primera instancia.

Asimismo, agregó que solo se lo había permitido a Gisela porque estaban de igual a igual.

«Gisela Valcárcel, como dije, yo le permití, años atrás, que me llamara como le diera la gana. Pero, tú no me llegas a los talones. Con Gisela siempre hemos estado de tú a tú», recalcó.

