Magaly Medina ‘chanca’ a Melissa Paredes por hacerse la víctima: “Fue a echarle la culpa al marido”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La popular ‘urraca’ le dio con palo a Melissa Paredes tras el descargo que hizo en su programa en el que quiso dejar mal parado al ‘Gato’ Cuba.

El programa de Magaly Medina fue quien reveló el ampay de Melissa Paredes junto a su bailarín. Por ende, no podía dejar de pronunciarse luego del descargo que hizo la modelo en ‘América Hoy’.

La ‘urraca’ criticó duramente la actitud de Melissa por querer voltear la tortilla y echarle la culpa de todo al ‘Gato’ Cuba. Magaly no se cree el cuento de que Melissa le había dicho al ‘Gato’ que tenía sentimientos por su bailarín, porque él no lo hubiera aceptado.

“Ella fue sin prepararse, fue a victimizarse, a no reconocer lo que había hecho, fue a echarle la culpa al marido. ¿Qué le vamos a creer a Melissa Paredes que el esposo sabía que le gustaba el bailarín? (…) No ves que un hombre se va a quedar a dormir contigo en tu cama tranquilo con esa noticia… No pues, ¿a quién quieres engañar?”, sentenció la ‘urraca’.

Además, la ‘urraca’ asegura que nadie le dio una buena asesoría a Melissa porque lo único que debió hacer es pedir disculpas. “Yo creo que si tú me pescas una infidelidad, en lugar de sacarle provecho a eso, me dices: ‘acepta que fuiste infiel, pide disculpas públicas humildemente, la gente te va a crucificar, pero habrás dicho la verdad’. Nadie le dijo eso, que sea sincera”, comentó.

Mire también: Mariella Zanetti defiende a Melissa Paredes de ataques: “A ella la han expuesto”

Se burla de la ‘hipocresía’ de Melissa

Magaly Medina tampoco dejó pasar el momento en el que Melissa dijo que Janet y Ethel no son amigas, a pesar de hacerlo parecer en redes sociales. Ella consideró que en ese momento salió a relucir la hipocresía que hay en la televisión.

“La televisión es un medio muy hipócrita. Si (Ethel Pozo, Janet Barboza y Melissa) estas tres se abrazaban, rajaban de todo, parecían íntimas amigas, hablaban de sus relaciones mutuas… Hipocresía pura”, dijo la conductora de televisión.

Además: ‘Gato’ Cuba sigue adelante y graba video con su hija en redes