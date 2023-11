Magaly Medina comentó la salida de Juliana Oxenford de ATV: «Ver su programa me enfermaba»

La farándula está que arde con la noticia del adiós de Juliana Oxenford de ATV, ¡y Magaly Medina soltó la lengua como nunca! La popular conductora no se guardó nada y soltó bombas sobre la salida de Oxenford en su último programa.

¿Magaly Medina celebra la salida de Juliana de ATV?

En su programa del viernes 24 de noviembre, Magaly Medina no pudo resistirse y lanzó comentarios picantes sobre el fin de la era «Juliana en ATV». La presentadora de «Magaly TV La Firme» fue directa al grano, revelando que no todo fue color de rosa entre ellas.

«Cuando ella vino logramos un bloque sólido en el prime time y en la época de pandemia… Yo en esa época le aplaudía y me encantaba, porque ella sí se esforzaba, tenía el cariño y el favor del público… Todo hasta que llegaron las elecciones y Juliana se dedicó a ser la vocera y relacionista pública de Castillo… y muchos de nuestro público salió huyendo de nuestras pantallas», soltó la Urraca, sin pelos en la lengua.

Con eso, Magaly reveló que la relación con Juliana se fue deteriorando a medida que la rubia, según ella, mostraba abiertamente su apoyo al entonces candidato Pedro Castillo. Además, luego soltó un fuerte comentario.

@buxtrep Magaly Medina a Juliana Oxenford: Realmente, ver su programa me enfermaba en algunas épocas de las elecciones. Yo no soy roja, yo no quiero un país de terrucos; eso hizo que discrepáramos abiertamente. No le han renovado su contrato, porque las cifras no le están acompañando. A ti te ha sacado el público. #magalytvlafirme #ATV ♬ sonido original – Buxtrep

«Realmente ver su programa me enfermaba en las épocas de elecciones y decía: ‘Como podía compartir el mismo canal con alguien con quien no comparto ideas, yo no soy una roja y no quiero un país de terrucos’ y eso hizo que discrepáramos abiertamente», confesó Magaly.

La popular ‘Urraca’ aseguró que Juliana salió de ATV, porque el público ya no la respaldaba. «La gente se decepcionó, y al final, el público decide. No es el canal el que la saca, es el público que la da la espalda», sentenció Magaly.

¿Responderá Juliana las acusaciones de Magaly o ya lo hizo?

La pelota está en la cancha de Juliana Oxenford. ¿Responderá a los fuertes comentarios de Magaly? ¿O ya lo hizo? Hace unas horas, Juliana Oxenford, utilizó sus redes sociales para agradecer a su público tras su salida de ATV.

Además, en un mensaje emotivo en la red social X, Juliana respondió a los comentarios sobre las razones detrás de su salida del canal.

«Quiero agradecer a todos por sus hermosas palabras. Estoy emocionada al leer tantos mensajes de apoyo. Entiendo que hay trolls y desinformación. Podría compartir las cifras de rating y mis minutos comerciales, pero no tengo nada de qué defenderme», señaló Juliana en su cuenta oficial.

He hecho un programa incómodo para muchos, exitoso y en defensa de la democracia. Nunca de mis intereses ni de mis amigos. Es una decisión del canal que respeto y agradezco por estos años de libertad. Me voy el 15 y me llevo lo mejor: el cariño, aprendizaje y ganas de seguir. — Juliana Oxenford (@julianaoxenford) November 25, 2023

La periodista desmintió las declaraciones de Magaly Medina, quien había sugerido que Oxenford había decepcionado al público al supuestamente respaldar al expresidente Pedro Castillo. Juliana resaltó que, durante la pandemia, su programa recibió el apoyo del público al tratar temas críticos.

De manera contundente, Oxenford afirmó que nunca expuso sus intereses personales ni los de sus amigos en su trabajo periodístico. Además, resaltó que la decisión de su salida fue tomada por la directiva del canal, agradeciendo la libertad que le brindaron.

Ahora, la gran pregunta es: ¿Magaly Medina responderá las declaraciones de Juliana Oxenford? Pues ya se verá. Estaremos pendientes y cualquier novedad la informaremos.