Magaly Medina confiesa que Alan le ofreció indulto cuando estuvo presa

A través de su programa, la polémica conductora de televisión, Magaly Medina, lamentó el fallecimiento del expresidente Alan García, quien recientemente se quitó la vida de un balazo a la cabeza.

El programa, naturalmente de espectáculo, hizo un espacio para poder referirse a la importante coyuntura política que viene acaparando las miradas de todo el país por el inesperado final del expresidente, quien prefirió atentar contra si mismo, tratando de evitar su detención.

“Cuando fui a la cárcel, un amigo mío que había manejado la campaña presidencial (…) me hizo llegar el mensaje del entonces presidente García, que me ofrecía el indulto, pero no lo acepté o sino hubiera salido inmediatamente de prisión”, contó la ‘Urraca’ a sus televidentes.