¡Qué viva el amor! Magaly Medina confirma que retomó convivencia con su notario

¡No lo oculta más! ‘La Urraca’ confiesa que ya retomó la convivencia con su notario, además mencionó que está muy enamorada.

La periodista confiesa que está más enamorada que nunca de su esposo, Alfredo Zambrano y como sabemos ellos retomaron su relación pues ambos se dieron cuenta que aún existía amor. Por ende, decidieron darse otra oportunidad para que su relación funcione.

A través de sus historias de Instagram, la conductora se animó a responder las preguntas de sus seguidores, la cual una de ellas fue, si los esposos van a subir fotos actuales y de que si ya viven juntos, pues ‘la urraca’ no había confirmado aún.

Magaly afirmó a sus seguidores que muy pronto compartirá más fotos con su notario: “Aún no hemos tenido tiempo de hacer fotos, pero prometo que pronto”, mencionó. Además aseguró que Alfredo Zambrano volvió a la casa en la que ambos viven: “Así es! Estamos viviendo juntos!”, indicó.

Muy emocionada contó que su esposo está dedicado a su trabajo a sus clases de canto: “Mi esposo está muy bien, trabajando muchísimo y hace unos días retomó sus clases de técnica vocal”, concluyó.

REVELA QUE FUE VÍCTIMA DE ESTAFA

En el último programa de Magaly Tv La Firme, la popular ‘urraca’ contó que ella vivió algo muy parecido a lo de Leslie Shaw. Ella recordó que hace muchos años, una asistente suya a la que le tenía mucho cariño le hizo lo mismo.

“Pero pasan esas cosas. Nosotros no tenemos que ser muy confiados, a mí me pasó personalmente. Hace muchos años mi asistenta de 17 años, me robó sistemáticamente todo, se quedó con mucha documentación privada y particular, que me ha generado muchísimos daños colaterales, económicos y psicológicos”, dijo la ‘urraca’ bastante seria.

La asistente de Magaly desviaba el dinero, que aparentemente era para pagar deudas, a su cuenta personal. Además, la ‘urraca’ afirmó que por confiada, ella le daba los cheques firmados, es decir, no tenía que hacer nada más que ir al banco a cobrarlos.

