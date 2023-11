Magaly Medina contrataca a quienes menosprecian su premio Martín Fierro: «Retuérzanse, esto es mío»

¡Esto sí que está que arde en el mundo del espectáculo! La siempre polémica Magaly Medina no se quedó callada y contraatacó a quienes pusieron en duda su reconocimiento como «La mejor conductora» en los premios Martín Fierro Latino 2023.

¡Sin pelos en la lengua! Magaly Medina contrataca

Magaly Medina, no se aguantó nada y respondió con todo a los que cuestionaron su premio Martín Fierro como «La mejor conductora de Latinoamérica». Con su característico estilo, Magaly respondió en su programa, «Magaly TV La Firme». ¿Qué dijo sobre su galardón?

«Para que sigan haciendo hígado las piconas, las envidiosas. Yo no me he comprado el premio, me lo han dado, trayectoria tengo. Caray, más desubicadas. Vergüenza debería darles que solo las contratan para eso, para hacer el trabajo sucio y mancharse la boca», exclamó.

Pero eso no fue todo, la ‘Urraca’ no perdió la oportunidad para lanzar unos dardos a Gisela Valcárcel, quien también estaba en la competencia. ¿Y qué le dijo? «Gise estaba en la terna, eso les friega, les araña. Gise ni siquiera ha tenido programa este año, y cuándo ha sido buena presentadora». ¡Vaya!

Por otro lado, no descartó que Gisela Valcárcel pueda ganar el premio en un futuro. «Recién es la primera edición del Martín Fierro Latino, quizás los próximos años gane. No voy a acaparar un premio. Si hubiera ganado Gisela hubieran decretado feriado», señalaba entre burlas la periodista.

Con una buena dosis de sarcasmo, Magaly les sugirió a sus detractores y quienes prefieren a Gisela que se relajaran y esperaran su turno, diciendo que «hagan su cola». Además, añadió: «Si hubiera ganado Gisela, hubieran hecho fiesta nacional. Como son sobonas, sóbense. Tómense un par de aspirinas, a ver si les pasa el dolor de cabeza». ¡No se guardó nada!

Magaly Medina le responde a sus detractores

Pero esto no es todo, ¡la pelea sigue! Magaly también tuvo algo que decir sobre las declaraciones de sus detractoras. Entre ellas estaban, Janet Barboza, conductora de «América Hoy», Giuliana Rengifo, Yolanda Medina, entre otras.

«Susana Jiménez fue a la entrega de premios y como demoraron tanto, se aburrió, se fue sin recibir el premio. Entonces por ella yo recibo el premio. Preséntalo bonito (…) tengo tantos premios en mi casa que este es un fierro cualquiera. Cuando se reconoce la carrera y trayectoria de alguien«, había comentado Janet Barboza.

Asimismo, Giuliana Rengifo afirmó que Gisela Valcárcel era mejor conductora de Magaly Medina, y que le gustaban sus formas de tratar. Yolanda Medina se sumó y aseguró que la conductora, Gisela Valcárcel, es la mejor y que debería haber sido la ganadora del premio Martín Fierro. ¿Cuál sería la respuesta de Magaly?

«Hay unas despeinadas que dicen su trayectoria, ¿de qué? de bataclana. Pobrecitas, vergüenza debería de darles, que solo las contraten para eso, para hacer el trabajo sucio que otros no quieren hacer. Qué feo por dios, envidiosas, pero muéranse, retuérzanse», señaló la periodista cargando su premio.

La periodista no se anduvo con rodeos y cerró su discurso de manera desafiante: «Retuérzanse porque esto es mío y nadie me lo va a quitar». ¡Uf, esto está que arde! ¿Qué nos deparará en los próximos episodios de esta batalla mediática? ¡Nos vemos en la próxima dosis de chisme! ¡Hasta la próxima!