Magaly Medina critica a Angie Jibaja tras escribirle a Lapadula: “Debe estar aterrorizado”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Sin piedad. La conductora de espectáculos Magaly Medina comentó sobre Angie Jibaja y su reciente mensaje a Gianluca Lapadula, quien es elogiado por todos lados tras su brillante presentación en la victoria frente a Ecuador por las Eliminatorias.

Recordemos que luego del partido, la ‘chica de los tatuajes’ compartió un curioso mensaje en redes sociales. “Hola, te dejé un DM y quizás te pueda interesar”, escribió.

También te puede interesar: “Te extraño bebé”: El romántico mensaje de Fabio Agostini a Paula Manzanal

Este hecho no le hizo gracia a ninguno, pues como se sabe, el delantero ítalo-peruano Gianluca Lapadula se encuentra seriamente comprometido con su pareja.

En esa línea, la ‘Urraca’ tampoco se guardó nada y arremetió contra la modelo. “Ya le dijeron todo lo que había que decirle al pobre Lapadula que debe estar aterrorizado y nunca jamás va a contestar seguramente el DM que le mandó Angie Jibaja. Qué querría decirle, quedará ahí, en algún momento ella lo va a soltar definitivamente”.

Angie Jibaja aclara malentendidos sobre el mensaje a Lapadula: “Sería incapaz de romper una familia”

Angie aclaró que decidió enviar el mensaje con la finalidad de ofrecerle un servicio que maneje sus redes sociales, lo cual también lo hace con otros artistas.

También te puede interesar: ¿Se acabó el amor? Stephanie Cayo se separa de su esposo Chad Campbell

“El no ha sido la única persona que hemos escrito, hemos también escrito a otros artistas más. Mi community manager fue para darle un soporte a sus redes sociales tal cual como a otros artistas. Así que tranquilo no me insulten, por favor”

La modelo pidió que paren con los mensajes agresivos y señaló que sería incapaz de meterse en una relación distanciandose de ‘Tilín’ como le suele decir a ‘La Vengadora’ Tilsa Lozano.

“Dejen de insultarme de esa manera, saben sería incapaz de meterme en una relación y romper una familia. Tilín Tilín jamás. Nunca en mi vida, yo sé lo que se siente”

“El mensaje se le escribió a él hace unas semanas. Lo que hizo mi equipo es querer ayudarlo es recuperando su identidad en redes sociales. También recuperan cuentas hackeadas. A todos quienes me han estado insultando estoy haciendo las cosas bien. Así que calmense”, finalizó.

MIRA TAMBIÉN: “Nacionalicemos a Lapadula”: Prensa chilena pide el fichaje del delantero