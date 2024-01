«Descuidada», Magaly Medina critica a Brunella Horna por lucir mal arreglada desde que se embarazó

Magaly Medina criticó a Bruno de la horna por últimamente no estar bien arreglada y lucir descuidada a raíz de su embarazo, la conductora le dio algunos consejitos para que aprenda a tener más estilo.

La popular urraca afirmó que la modelo No sabría combinar su vestimenta para poder lucir elegante y recatada con la pancita que lleva por lo que le pidió a su esposo que la ayude a vestirse.

La crítica

Magaly Medina criticó a Brunella Horna por estimo de vestir en el programa de «América hoy», pues la modelo lució un polo doblado y un pantalón holgado el pasado jueves 12 de octubre.

La conductora recalcó que es una mujer joven y bonita por lo que debería asesorarse mejor para lucir elegante a pesar de estar embarazada.

«Ella hoy día fue en un pantalón de buzo de esos que utilizas cuando vas a comprar al supermercado o cuando vas temprano a comprar el pan con las chanclas y solo se puso un polo de Perú», empezó diciendo.

Además, la «Urraca» afirmó que mostrar el vientre muy seguido puede cansar a los televidentes.

Es así como la periodista le pidió a Richard Acuña con la solvencia económica que tiene pueda comprarle ropa de maternidad o prendas que resalten su pancita sin necesidad de exponerla.

«Estás con el Richard Acuña, ¿no te puede comprar vestiditos lindos? Tendrías que haber aprendido de Natalie Vértiz o de Ivanna Yturbe”, agregó.

Finalmente, Magaly recalcó que desde que anunció su embarazo Brunella se ha visto mucho más descuidada en su forma de vestir cosa que no pasó con Natalie Vértiz o Ivana Yturbe.

«Qué falta de buen gusto, es una chica bonita y joven que puede usar vestidos normales que te quedan lindos con la pancita. Estar embarazada no es verse como enferma, no es verse descuidada”, finalizó.

¿Afectada por el embarazo?

Brunella Horna contó a través de sus redes sociales los cambios físicos que viene atravesando tras haber anunciado su embarazo a nivel nacional y es que la modelo afronta cambios evidentes en su cuerpo.

Hoy por hoy la influencer se ha mostrado emocionada por esta nueva etapa en su vida la cual le ha traído alegrías, pero también ciertas preocupaciones que considera que no puede simplemente pasarlas por alto.

«Brune qué consejo podrías darnos sobre cómo aceptar nuestros cuerpos cuando somos mamás», fue la duda de un usuario que al parecer estaría pasando por lo mismo que la modelo.

«Estoy en ese mismo proceso, Mi cuerpo cambió radicalmente, veo mis brazos, mis piernas, las celulitis y me choca, no voy a negar, pero no se compara con la emoción de llevar dentro a mi bebé», acotó.