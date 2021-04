Magaly Medina cuadra a Gisela Valcárcel: «Es la reina de los disfuerzos»

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Magaly Medina le dio con palo a Gisela Valcárcel y es que tras su regreso a la pantalla chica, la ‘Urraca’ señaló que se ha convertido en la ‘reina de los disfuerzos’.

Según dijo la conductora de televisión, al parecer, la ‘Señito’ se habría aburrido de sus ‘millones de pajaritos’ y decidió volver a la industria televisiva.

«Pensé que la Gise solo se estaba dedicando a producir el programa de su hija, que había descubierto que lo mejor para ella era la cocina, los miles de pajaritos que cantan frente a su ventana, y de vez en cuando hacía sus trasmisiones en vivo dándoselas de coach de vida, pero ahora decidió que su programa nuevamente va a salir”, enfatizó.

“Gisela siempre ha sido la reina de los disfuerzos, por eso la hija le ha copiado lo mismo. Comenzó con la ‘huachafada’, con el amor a todo su equipo como si no hubiera estado cinco años acá”, destacó.

Mira también: ¡Guerrera! Abuelita de 104 años fue ovacionada tras vencer al virus otra vez

“¡Dios, qué estaremos pagando! Estar encerrada tanto tiempo le ha afectado. Llegó amorosísima, la pandemia a todos nos ha tocado de una u otra forma”.

MAGALY LE DA CON PALO A YAHAIRA

La Urraca pidió a Yahaira que cuide su manera de expresarse por respeto a sus seguidores y que no use su lenguaje “pirañón”.

Magaly criticó la forma de hablar de la salsera, pese a que anteriormente le dijo lo mismo, tras un inconveniente durante un live de Instagram con Diego Zurek.

“Si estás con cámara en mano, haciendo una transmisión en vivo para que tus seguidores vean, entonces deberías cuidar tu lenguaje porque no estas en privado, no estás conversando con tu pata piraña, esto no es una conversación de a dos… Había más de dos mil personas que seguían la conversación”

Mira también: ¡Fuerza, reina Isabel! Muere el príncipe Felipe a los 99 años