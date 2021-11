Magaly Medina cumple 24 años en la televisión: “Alguna vez juré salir de la televisión”

Compartir Facebook

La popular ‘urraca’ celebró sus 24 años de carrera televisiva con programas de espectáculos y recordó que casi se retira de la ‘pantalla chica’.

Magaly Medina es uno de los programas de espectáculos más vistos actualmente. A pesar de la larga pausa que tuvo la ‘urraca’ por su ingreso a prisión, ha sabido regresar con fuerza y mantenerse en los primeros lugares de la audiencia.

La ‘urraca’ celebró sus 24 años en el programa de ‘Magaly Tv, la firme’. “Un aplauso para todos los que me acompañaron en estos 24 años. Quiero hacer un agradecimiento especial a mi equipo. A los que grité antes y a los que grito ahora. Todo sea por ser perfeccionista y es que el público se lo merece, y nuestro mejor esfuerzo siempre”, dijo.

“Y pensar que alguna vez juré que me iba a retirar de la televisión y me retiré, dije nunca más Magaly TV, pero como dicen no hay que escupir al cielo, que te cae en la cara y aquí estoy con los mismo de siempre”, señaló y sorprendió a más de uno con sus declaraciones.

La conductora de “Magaly TV: La Firme” sufrió un percance con su vestuario en la reciente edición de su programa, y paso ‘roche’ en vivo.

Magaly Medina vivó un momento lleno de ‘roche’ porque mientras conducía su programa, y daba su descargo acerca de Nicola Porcella en ‘Esto es Guerra’, sufrió un percance con su vestuario. La ‘urraca’ en un momento de su comentario, sintió en sus pies que uno de sus zapatos se le había salido.

Ella hizo una pausa y dijo: “Perdón, se me salió el zapato”. De inmediato se agachó a acomodárselo y todos en el set incluida ella, estallaron de risa. Magaly no se hizo ‘paltas’ y ella entendió que son percances que pueden ocurrir, sobretodo en un programa que se emite en vivo, como el suyo.

“Es un programa en vivo pues. Esto no es grabado. Todos los días estamos en vivo”, expresó Magaly. Ella dejó el episodio atrás y se metió de nuevo en el papel de presentadora de televisión, para continuar ‘chancando’ al ‘reality’ de ficción, ‘La Academia: Desafío y fama”.

