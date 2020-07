Magaly Medina da positivo a COVID-19, pero seguirá con su programa

Compartir Facebook

¡Se confirmaron los rumores! Magaly Medina inició su programa del viernes confirmando que los resultados de la prueba molecular a la que se sometió para descartar el COVID-19 resultaron positivos.

«Yo voy a pasar la cuarentena con ustedes (…) El resultado que me llegó ayer tarde en la noche, lo vi después de mi programa, me dio positivo. Entonces, estoy infectada con el COVID-19, tengo que hacer la cuarentena hasta mis nuevos análisis que indiquen que estoy limpia», explicó la ‘Urraca’.

Sin embargo, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores es que la conductora continúa trabajando con parte de su equipo que -según dijo- ya había superado el coronavirus, sin considerar que los especialistas han confirmado que una persona que pasó por un cuadro de COVID-19 podría volver a desarrollar la enfermedad.

«Tengo acá a mi productor que ya pasó por el COVID-19; por ahora su sistema está inmune. Quien me hace cámara también, quien me está asistiendo en la coordinación es la reportera de mi programa que también pasó su COVID; ya hizo su cuarentena y está de retorno. Por lo tanto ellos ahora no pueden contagiarse», dijo Magaly Medina.

¿CÓMO EMPEZÓ SU MALESTAR?

La conductora detalló que su malestar empezó como una gripe, con una fiebre al terminar su programa del lunes.

«El martes sí me sentí fatal con el cuerpo que me dolía, con congestión como si fuera un resfriado fuerte. La fiebre la tuve todo el día martes, incluso cuando fui al canal a tratar de hacer el programa me sentía tan mal que tuve que volver a mi casa y por eso fue que no hicimos programa. El miércoles me sentí mejor; sin embargo, debido a que había que cuidarse, me hice la prueba molecular y recién me lo han dado ayer por la noche», aclaró.

Magaly Medina aseguró que no podrá hacer su programa desde el set y su equipo ha decidido en conjunto que lo harán desde su casa con todas las precauciones y los protocolos del caso

«Acá estamos, desde acá entrevistamos, desde acá rajamos y desde acá ampayamos (…) Creo que soy la única conductora infectada de COVID-19. Tengo suerte de que no me haya atacado gravemente», indicó.

La ‘Urraca’ confirmó que su pareja, Alfredo Zambrano, también dio positivo al nuevo coronavirus. Mientras que, los rumores de que Ney Guerrero, el productor cercano a su vínculo laboral, se hacen cada vez más fuertes.

Como se recuerda, Magaly anunció hace tres meses desde su cuenta de Instagram que el COVID-19 había llegado a su programa. En aquella oportunidad, indicó que el terrible mal había infectado a seis miembros de su producción, entre ellos su productor general.