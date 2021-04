Magaly Medina disfruta de Miami tras anunciar separación

Compartir Facebook

Lo pasado, pisado. La conductora de espectáculos, Magaly Medina, anunció un día antes de su cumpleaños que ha decidido separarse de su esposo, el notario Alfredo Zambrano, después de haberlo conversado junto a él.

Sin embargo, la periodista pasó la página rápidamente, ya que no podía estar triste en su cumpleaños por lo que hizo maletas para irse a disfrutar de los preciosos paisajes en Miami. A través de redes sociales, compartió parte del itinerario que está realizando en Estados Unidos.

En sus historias, la conductora se muestra muy risueña transportándose por las vías americanas junto a su hermana. Magaly Medina está suelta en plaza y aprovechó los feriados por Semana Santa para enrumbarse hacia Miami, donde puede olvidarse de los problemas que está pasando.

Como se recuerda, durante su programa, Magaly Medina dio la noticia que, de mutuo acuerdo, decidieron terminar su relación matrimonial con el notario Alfredo Zambrano, con quien estuvo largos años.

No obstante, la periodista de espectáculos dejó en claro que no se trataría de una infidelidad, pues no existieron “terceras personas” que inclinaron la balanza para terminar el matrimonio con el abogado.

“Ha sido una decisión bastante pensada por mí y con mucho detenimiento y con bastante razón he decidido separarme de mi esposo y poner fin a mi relación, poner fin a mi matrimonio. Debo enfatizar para conocimiento de todos y para que no se preste a especulaciones que aquí no hay terceras personas”, mencionó.

