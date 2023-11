Magaly Medina ‘dispara’ contra Juliana Oxenford: «Ya vete, deja de anunciar que te vas, ándate ahorita»

El enfrentamiento entre Magaly Medina y Juliana Oxenford está más caliente que nunca, ¡y la ‘Urraca’ no tiene pelos en la lengua! Durante su programa, Magaly Medina le recordó a Juliana Oxenford que su tiempo como conductora en ATV está contado, ¡y no dudó en expresar sus opiniones a su estilo característico!

Magaly Medina arremete contra Juliana Oxenford

Magaly no dejó pasar la oportunidad para lanzar sus comentarios picantes sobre la situación política del país vivida en la Fiscalía de la Nación. «Todos los caviares están saliendo de sus agujeros, de todos lados, los Vizcarras y todos sus aliados están perdiendo el poder en el Ministerio Público. Acá hay una también, esto es un loquerío, ojalá todo vuelva a la normalidad», inició comentando Magaly.

En medio de la polémica, Magaly arremetió contra Juliana, quien anunció que su programa «Al Estilo de Juliana» concluirá en la quincena de diciembre debido a la decisión de ATV de no renovar su contrato. Su productor Javier Ávila abandonó 24 de noviembre. De este modo, Oxenford se retirará del canal tras cuatro años de emisión.

¡Y la ‘Urraca’ no se quedó callada! Ante ello, Magaly Medina se pronunció y admitió que le «enfermaba ver su programa», en la época de elecciones presidenciales 2021. Por ahora, Juliana Oxenford sigue conduciendo hasta cuando tenga que irse. Sin pelos en la lengua, Magaly Medina, en su estilo característico, le recordó a Juliana que pronto se irá.

«Además, hay una que se despide todos los días en este canal, ya vete pues, deja de anunciar que te vas, te vas y no te has ido. ‘Ya me voy en 15 días, vengan para que los entreviste porque ya me voy’, ándate ahorita, toma tu carro y ya. En fin, hay cosas que no puedo disimular, qué vamos a hacer», dijo.

La tensión entre ambas personalidades ha sido evidente, y Magaly no ha ocultado su satisfacción por la salida de Oxenford de ATV. ¡La ‘Urraca’ quiere que Juliana se retire de una vez!

¿Por qué se fue Juliana y quién la reemplazaría?

Juliana Oxenford a través de su programa «Al Estilo de Juliana» contó la razón de su salida en ATV. El motivo se debe a que el canal busca un periodista que se ajusten a las directrices de ATV.

«Los motivos no importan, pero el canal considera tener aquí a un equipo, a una conductora que se alinee a lo que el canal quiere y es una empresa privada y puede ponerte un día y sacarte al otro…Entiendo que ya mis formas no les gustan, mis formas ya no les convienen», sentenció Juliana Oxenford.

«Me voy agradecida por la libertad que me han dado. Tengo una voz que no ha coincidido con el 95% de las voces», con estas palabras Juliana Oxenford se despidió de su etapa en ATV.

Pero, ¿quién ocupará el lugar de Juliana en ATV? ¡Beto Ortiz revela la sorpresa! Según el periodista de Willax, Mávila Huertas sería la nueva conductora del noticiero en reemplazo de Juliana Oxenford. ¡Se avecinan cambios en la pantalla chica!

Esta pelea ha dado mucho de qué hablar, ¡y parece que la batalla entre Magaly y Juliana apenas comienza! ¿Cómo continuará esta historia?