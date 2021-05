Magaly Medina dispuesta a reconciliarse con Rodrigo González: “Prima el cariño de tantos años”

Compartir Facebook

En las últimas semanas, mucho se habló sobre el distanciamiento de Magaly Medina y Rodrigo González, sin embargo, la ‘Urraca’ ha sorprendido a propios y extraños con su pronunciamiento.

La conductora de espectáculos se dio tiempo para el juego de preguntas y respuestas en Instagram. Fue ahí que la popular ‘Urraca’ respondió a un desconocido usuario que le cuestionó sobre su amistad con Rodrigo González, actual conductor de ‘Amor y Fuego’.

“Es verdad que están distanciados Rodrigo y tú?” fue la pregunta del anónimo, a lo que ella respondió: “Tenemos discrepancias y en nuestro caso son públicas, pero las olvidamos al poco tiempo porque prima el cariño de tantos años”.

Hasta el momento, Magaly Medina no ha comentado más al respecto, dejando en intriga a sus seguidores, pues aparentemente sí habría conversado con ‘Peluchín’ sobre los último que tanto se hablaba sobre el supuesto rompimiento de su amistad.

Rodrigo González llama ‘inmaduro’ a esposo de Magaly Medina

Fuertes declaraciones. El periodista de espectáculos, Rodrigo González “Peluchín”, llamó inmaduro al esposo de Magaly Medina, el notario Alfredo Zambrano por las recientes declaraciones que dio “La Urraca”.

En una entrevista, la conductora dejó entrever que su esposo le pedía divorciarse cada vez que surgían diferencia en su matrimonio. Esto es algo que molestaba a Magaly Medina porque no es un juego. “El matrimonio no es un juego, no puedes decir que te divorcias cada vez que hay diferencias”, mencionó Magaly Medina.

Ante las declaraciones de la “Urraca”, el periodista Rodrigo González llamó inmaduro al notario Alfredo Zambrano por querer divorciarse a las primeras peleas que tenían dentro de su matrimonio.

“Chapa esta flor: ‘Uno no puede cada vez que se pelea estar amenazando con divorcio’, y yo como se leer entre líneas, para mí esto que significa, el inmaduro este, cada vez que nos peleamos me hace la de ‘me voy’ y ya no somos noviecitos. Ya tenemos 10 años juntos”, indicó Rodrigo.

Asimismo, el conductor de “Amor y Fuego” reveló que, durante su relación de enamorados, el notario Alfredo Zambrano solía tener esas actitudes con Magaly Medina. Sin embargo, no le parece que estando casados siga de esa manera.

