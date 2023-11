Magaly Medina estalla contra Ethel Pozo por sus declaraciones: «Yo no quiero ser su amiga»

Anoche, en una edición explosiva de «Magaly TV La Firme», la temida presentadora no se guardó nada al referirse a las declaraciones de Ethel Pozo en una reciente entrevista. La polémica inició cuando Pozo expresó su deseo de ser entrevistada por Magaly y su colega, Rodrigo González ‘Peluchín’. La ‘Urraca’, sin titubear, soltó fuertes críticas.

Magaly Medina arremete contra Ethel Pozo

Magaly comentó sobre el anhelo de Ethel de sentarse en su set: «Ahora dice que no ve Magaly, esta es igualita a la madre. Yo hablo por mí». La presentadora, conocida por su sinceridad y franqueza, no se detuvo ahí y profundizó en sus opiniones sobre la conductora de «América Hoy».

«Yo juzgo lo que veo, opino sobre lo que veo, yo no quiero ser amiga de ella, yo no quiero que me invite a su casa a una parrilla… y lo que veo a mí no me gusta. Es demasiado edulcorada, demasiado ‘hipócritona’. A mí me parece como esas típicas ‘mosquitas muertas’ de la televisión. Nunca quieren quedar mal con nadie, quieren estar bien con Dios y con el diablo. Y a mí ese tipo de personas no me interesan, no me gustan, no me gustan ese tipo de conductores, ya pasaron de moda, ya no se usa… Eso de persignarse a cada rato, eso de la doble moral», expresó Magaly, sin filtro alguno.

La respuesta de Medina no se limitó solo a las críticas, sino que también dejó claro que no tiene interés en una relación personal con Ethel: «Yo afuera de televisión no tengo nada que conversar con ella». La confrontación entre estas dos figuras de la televisión peruana ha generado un revuelo en las redes sociales.

Magaly TV La Firme ha invitado a Giselo

Además, Magaly aprovechó para aclarar la situación respecto a una posible invitación a Ethel: «Acá cuando quiera que venga. Dice que no le dan permiso, bueno, seguiremos igual, acá tendríamos que conversar de todo. Además, tampoco la hemos invitado, a Giselo lo hemos invitado pero no lo dejaron venir, hasta Giselo hemos llegado».

Esta no es la primera vez que Magaly Medina y Ethel Pozo protagonizan enfrentamientos mediáticos, y parece que la llama de la polémica sigue encendida.

La respuesta contundente de Magaly ha dejado claro que, al menos por ahora, no hay espacio para una reconciliación entre estas dos personalidades de la televisión peruana. El público, por su parte, no ha tardado en expresar sus opiniones y el enfrentamiento entre ambas promete seguir siendo tema de conversación en los próximos días.