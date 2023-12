Magaly Medina estalla contra Juliana Oxenford: «Me agotan las mentiras»

Magaly Medina y Juliana Oxenford están en medio de una guerra de palabras en las redes sociales. Recientemente, la popular ‘Urraca’ arremetió contra Oxenford por X (antes Twitter) afirmando que «le agotan las mentiras», refiriéndose a Juliana, quien dijo que se fue ATV con altas cifras.

El enfrentamiento entre Magaly Medina y Juliana Oxenford

Resulta que Magaly no pudo resistirse y soltó una bomba en X (antes Twitter) dirigida directamente a Juliana Oxenford. ¿Qué pasó? Magaly no se mordió la lengua y dijo que el programa de Juliana no estaba pegando tanto como ella creía.

Hace una semana, Juliana Oxenford se despidió de ATV, y eso desató la tormenta. La periodista de política no se quedaba callada y le respondía a Magaly, quien en sus programas afirmaba que le daba felicidad que su excompañera televisiva ya no esté en la tele.

Pero eso no fue todo, hoy 23 de diciembre, Magaly fue con todo y en su publicación en X, dejó caer que si quisiera, sacaría los puntajes para demostrar que lo que dice es totalmente verdad.

«Hace mucho no entro a X. Solo lo hago para agitar el candelero como ahora. Porque me agotan las mentiras de algunos. Cuando quieran cuelgo por aquí los ratings y desenmascaro a quienes se jactan de haberse ido con altas cifras. ¡Los promedios no mienten!», soltó la ‘urraca’.

Además, la conductora de televisión se jactó de tener experiencia en televisión nacional y soltó un «gracias», al final de su publicación. «¡Y felizmente eso lo sabemos quienes estamos día a día en señal abierta! Gracias», continuó Magaly Medina.

Eso no fue lo único que escribió Magaly. Horas antes, vio una noticia donde Juliana Oxenford afirmaba que la serie de Gloria Trevi sería para llenar el colchón que dejó su programa. Magaly se burló de ello y le aclaró que a quien realmente reemplazaría la serie sería a «Magaly TV La Firme».

«Qué alucinada está… gracias a su victimización que cree que la serie de Gloria Trevi la reemplazará. ¡Ubícate mamita que esa serie va a las 9.30 pm en el estelar de estelares! Punto», finalizó Magaly Medina.

Usuarios defienden a Juliana Oxenford

Y como en todo enfrentamiento, los seguidores salieron a defender a sus favoritos. En los comentarios, varios fans de Juliana Oxenford le echaron porras y le dijeron a Magaly que el rating no es sinónimo de buen periodismo.

Algunos usuarios también le recordaron a Magaly algunas cosas del pasado, como la novela de Miyashiro, y no se guardaron nada. «¡Recuerda que hasta las torres más altas caen!», le soltaron.

Y eso no es todo. Hubo quienes acusaron a Magaly de meterse en la política y apoyar la corrupción. «Magaly, tu vives del show y la pobreza mental de muchos peruanos, eso lo hacen muchos, pero diste un paso adicional, meterte en la política en tu sed de poder, y eso de convierte en una miserable, aprovechaste tu puesto para hacer soporte a la corrupción que surge, ¡deplorable!», comentó un usuario.

Así que, esto apenas comienza. Estaremos atentos a más capítulos de este enfrentamiento entre Juliana Oxenford y Magaly Medina que promete más chismes, guerra de palabras y, por supuesto, jactarse de los raitings de cada programa.