Magaly Medina irá a ver el Perú vs Colombia y usuarios le dicen: “Vas a salar el partido”

La popular ‘urraca’ les reveló a todos sus seguidores que irá al estadio a ver el encuentro entre Perú y Colombia, pero parece que a los hinchas no les gustó la idea.

Magaly Medina se fue de vacaciones con su esposo, Alfredo Zambrano, a Colombia y está disfrutando sus vacaciones al máximo. Ella decidió darse un tiempito para conversar con sus seguidores y reveló que asistirá al partido entre Perú vs Colombia.

“Mi esposo me regaló un lindo paseo (a Colombia) por vacaciones pero a cambio me ha pedido que lo acompañe a ver el Perú vs. Colombia. Cuando uno ama a una persona, hace lo que sea para verla contenta”, señaló Magaly.

En ese momento muchos hinchas de la Selección acusaron a Magaly de ser “salada”, y darle mala suerte a la ‘Blanquirroja’ en uno de los partidos más importantes. Pero la ‘urraca’ asegura que solo está asistiendo para acompañar a Alfredo porque quiere complacerlo.

“He venido para acompañar a mi esposo, es algo que no hago, no me gusta el fútbol, pero él me invita a viajar por el mundo y yo también sé darle el gusto a él”, agregó la conductora de televisión.

Perú vs Colombia

El día de hoy a las 4pm la Selección Peruana se enfrentará a los colombianos en busca de ganar el partido y sumar 3 puntos en la tabla de las Eliminatorias Qatar 2022. El encuentro de hoy es crucial para que la ‘Blanquirroja’ vuelva a tener vida y entrar en la zona de clasificación hacia Qatar 2022.

El partido se jugará en Barranquilla, ciudad que recibió el día de ayer a todos los integrantes de nuestra Selección. Luego de Colombia, a Perú le toca jugar de local contra Ecuador, un partido que también será decisivo para la clasificación.

