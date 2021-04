Magaly Medina le declara la guerra a “La señito” Gisela Valcárcel

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Tras los rumores sobre la participación del notario Alfredo Zambrano en el programa de Gisela Valcárcel, “La Urraca” habló fuerte y claro.

Magaly comentó que Gisela tendría conocimiento de todo el contenido que se trabaja en el programa que es conducido por su hija en el horario de las mañanas, además, afirmó que especular con la presencia del notario se trataría de un chisme barato.

Mira también: Elecciones 2021: ¿Cuándo sería la segunda vuelta en el Perú?

Por esas razones, La urraca le declaró la guerra nuevamente a su enemiga “La señito” por crear rumores falsos para el público, sobre todo por hablar de su ex esposo dejando a entrever que todo lo hace por rating.

“Gisela es la que manda y como le gusta este jueguito de promocionarse.. porque ella no tiene asco cuando se trata de promocionar sus programas, porque en la tarde ella se graba diciendo “tenemos problemas porque perdimos a un concursante”, dando a entender que mientras tanto como si ya Alfredo habría sido un concursante y que a último momento de hubiera retirado”, expresó la conductora con mucha indignación.

Además arremetió en contra de la conductora “El artista del año” y el programa de “América Hoy” y les envió un fuerte mensaje, pero hizo una excepción con Giselo.

“Se las sabe todo, pero no sabe con quién te metiste, te acabas de ganar nuevamente a tu peor enemiga Gisela Valcárcel… Ahora otra vez te pusiste en mi mira y no solo tú, tu hija y las otras, excepto Giselo… Toda la vida me ha caído mal, me ha caído como una bomba su hipocresía, esa su falsa careta que siempre lleva”

Mira también: Janet Barboza dice que aún es reconocible pese a sus retoquitos