Magaly Medina le gana el juicio a la madre de Jefferson Farfán

Magaly Medina le ganó el juicio junto a su productor Patrick Llamo a la madre de Jefferson Farfán, pues después de 3 largos años la conductora puede celebrar esta victoria.

La popular «Urraca» no dejó pasar la resolución en su programa y hablo brevemente sobre el caso y el presunto odio que tendrían hacia ella la familia de Farfán.

Una victoria

El abogado de la presentadora de televisión, en comunicación con un medio local, confirmó que su representante salió victoriosa.

Sin embargo, esta decisión es de primera instancia y existe la posibilidad de que la parte acusadora apele.

Es así que Magaly habló sobre el caso en su programa y dejo en claro algunos puntos.

«Debo agradecer a la justicia de mi país luego de que se denunciará algunas irregularidades que como personas naturales y legítimos ciudadanos», empezó diciendo.

Además, recalcó que a pesar de haber ganado el juicio no tiene por qué estar haciendo una fiesta del caso.

«No voy a emitir risitas burlonas, no voy a hacer una fiesta y voy a bailar tirando una foto de él en el piso», mencionó.

Incluso, recalcó que no será una persona inmadura como lo es Jefferson.

«Entiendo que él es una persona inmadura, que es una persona que debe tenerme un miedo visceral, no sé porque si nunca nos hemos conocido», acotó.

¿Por qué la denunció la madre de Farfán?

El conflicto legal tuvo inicio en el 2019, después de un reportaje realizada por el programa de espectáculos de Magaly Medina.

En el informe, se vinculaba a Doña Charo directamente con la remodelación de un inmueble situado en la avenida Circunvalación El Golf Los Incas.

Según la conductora la vivienda estaba siendo alistada para Yahaira Plasencia.

«La mamá se sintió ofendida porque acá le dijimos la palabra ‘alcahueta’, porque si ella recibe los muebles de la novia de tu hijo o de la amiguita de tu hijo, es porque estás aceptando que existe algo”, mencionó.

«Todo es por el dichoso porcelanato y los muebles que se compraron en Villa El Salvador, que además demostramos quién recibía (los muebles) y a nombre de quien se compraban. ¿Dónde está la mentira?”, cuestionó la comunicadora el pasado 20 de noviembre.

Por su parte la señora Charo aseveró que la propiedad es suya y que fue un regalo de su hijo y las remodelaciones eran para ella.

Descartando un vínculo con la salsera quien fue pareja del exjugador y quiénes compartieron algunos meses juntos.

“Estoy cambiando todo. ¿Quién puede vivir acá? Que la señora me lo demuestre. Yo hablo con pruebas, no con lo que me dijo el vecino”, manifestó.