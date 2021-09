Magaly Medina llamó “ridícula” a Gisela Valcárcel: “Salió por la puerta de atrás”

Compartir Facebook

La popular ‘urraca’ se refirió al encuentro que tuvo con la ‘señito’ en un restaurante y dijo que la ‘Gise’ se comportó como una diva.

Magaly Medina confirmó que efectivamente sí estuvo con ‘Gise’ en el mismo restaurante, pero ella no lo sabía. La ‘urraca’ nunca la vio hasta que le avisaron que estaba en el mismo lugar que ella.

“Yo no me crucé con ella, no la vi, cuando fui al baño me dijeron que estaba en alguna parte de la sala, pero la verdad a mí me va y me viene quien está sentada allá en la sala”, dijo Magaly.

A propósito de dar detalles de lo ocurrido, la ‘urraca’ le dijo “ridícula” a la ‘señito’ y aprovechó para mandarle su ‘chiquita’. “La ridícula de Gisela estaba en un restaurante donde casualmente yo también estaba. Parecía que era la primera vez que salía en mucho tiempo en almorzar. Hacía todo para sus redes sociales. Todo el rato se la pasó hablando por su celular en lugar de estar hablando con sus amigas”, comentó.

Magaly también reveló un detalle a la hora de salir del restaurante, la ‘Gise’ se fue por la puerta trasera y sus amigas por la delantera. La ‘urraca’ calificó esto como una pose de diva y le pareció “atorrante” la actitud de la ‘señito’.

“Gisela Valcárcel salió por la puerta de atrás…la ridiculez andando. Ella salió por la puerta de atrás y sus invitadas por la puerta frontal. En un acto atorrante haces un despliegue, ni que fueras Jennifer López”, señaló Magaly.

¿Cómo llegaron los reporteros hasta el restaurante?

La ‘urraca’ dejó en claro que no tenía idea de cómo se enteraron los reporteros de esa coincidencia. Sin embargo, dejó entrever que pudo ser alguna de las amigas de ‘Gise’ y por eso ella logró salir por la puerta de atrás.

“Tanta alharaca cuando yo no sé quién llamó a Rodrigo González para que las vieran juntas. Pero ella no salió por la puerta delantera, salió por la puerta de atrás”, comentó la ‘urraca’.

