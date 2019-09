Magaly Medina: “No tengo miedo de volver a la cárcel”

Por: Verónica Rondón / Fotos: Miguel Paredes

Magaly Medina llegó a Radio Exitosa con la lengua bien afilada y tras presentarse en el programa de Juliana Oxenford, ‘Las cosas por su nombre’, conversó con KARIBEÑA. La periodista aseguró que no tiene miedo de volver a la cárcel pese a las demandas que le entablaron Nicola Porcella y Jefferson Farfán por el delito de difamación.

-¿Cómo está Magaly al tener que presentarse de grado o fuerza en el Juzgado Penal de Lima este 17 de setiembre por el caso de Nicola Porcella?

Es algo que ya hice durante 15 años de mi carrera, mas paraba en el Poder Judicial que en los sets de televisión, es bueno saber que estoy de vuelta.

-El abogado de Nicola dijo que podrías regresar a la cárcel ¿Temes estar nuevamente tras los barrotes?

¡No! Los abogados siempre dicen cosas. No siempre lo que uno desea se hace realidad en términos judiciales, porque además creo que se está olvidando del nuevo Código Penal, ya las reincidencias no existen. Yo estoy rehabilitada frente a la justicia, eso no quiere decir que me van a poner una demanda y un juez me manda a la cárcel.

-Te siento bastante tranquila…

Pero claro, ya aprendí, soy una ex rea. No tengo miedo, estoy bien cuidada ahora, una vez no más le pasa a uno esas cosas. Mi esposo es uno de los que más me cuida en el terreno legal.

-Tus ampays traen abajo lo que la ‘Foquita’ quiso ocultar: su ‘remember’ con Yahaira Plasencia…

Las imágenes hablan por sí solas, porque lo que él dice en su demanda -que por cierto es una demanda civil y no penal, donde pide 5 millones de soles- es que le ha perjudicado que yo especule o diga que ha vuelto con Yahaira. Tú tienes que demostrar que eso te hizo perder contratos, ¿acaso yo le patee en su pierna para que ahora no pueda jugar? Creo que hay cosas que de verdad escapan de toda lógica pero a veces como ellos tienen abogados que necesitan de alguna manera justificar por qué están trabajando para un famoso, entonces su misión de este abogado parece ser, demandar a todos aquellos que hablen o incomoden a Farfán. Pero una cosa es que te incomode y otra que puedas demandar por eso.

-Ya son dos los que te quieren ver tras las rejas…

Debe ser, pero como digo las buenas intenciones no bastan para mandar a una persona a la cárcel y sobre todo a una periodista, por tus opiniones no te pueden mandar a prisión. Porque no le guste o que me burle de su porcelanato ¿Yo me voy a ir a prisión? Eso sería un chiste.

– Jefferson pide 5 millones de reparación civil…

Si pues, por qué no le pide eso al equipo con el que se lesionó, porque cuando pides una cantidad así significa que tú le has hecho perder contratos. He leído su demanda y dice que por mi culpa la gente le dice cachudo ¿Yo habré vuelto con Yahaira? Yo no lo hice cachudo, creo que es otra la persona a quien debería de pedirle daños y perjuicios (risas).