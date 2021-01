Magaly Medina por ‘ampays’: No me da miedo volver a la cárcel”

Compartir Facebook

En entrevista vía Zoom desde el norte, Magaly Medina aprovecha las horas al máximo para relajarse y volver con la espada desembainada este lunes con ‘Magaly TV, la firme’ por ATV.

La pandemia lo ha cambiado todo y no pudo viajar a Miami como le hubiera gustado, pero el rating y las ganas de pararse frente a las cámaras para seguir despotricando contra Chollywood le hacen olvidar el cansancio.

– ¿Magaly 22 años después hay chisme para rato?

Todavía creo que sí, el público no me ha dado la espalda y nos siguen sintonizando, ya no con el rating de antaño pero hemos llegado a un canal que no tenía un horario estelar fuerte y ahora se ha convertido en un prime time bastante sustancioso y está dando pelea a América Televisión. Estamos en segundo lugar y eso es super satisfactorio para nosotros que volvimos a ATV.

-¿Qué te cuesta más a estas alturas de tu vida?

Nada, estoy tranquila. De repente no quiero darle tanto tiempo al trabajo pero igual estoy metida en cincuenta cosas, quiero hacer un montón de cosas más. El programa es muy exigente y a mí me quita mucho tiempo, entonces compartir eso con mi nueva actividad en las redes a veces se torna un poco pesado pero ahí estamos y trato de compatibilizarlo con mi vida personal.

Felizmente que mi marido es ‘trabajólico’ (persona adicta al trabajo) entonces no lo tengo ahí todo el día de ocioso en la casa.

-Te han amenazado devolverte a ‘Canadá’, ¿Realmente no tienes miedo que puedas volver a la cárcel?

Es bien difícil, tendría que cometer un asesinato o un robo. Lo que hacemos es puro entretenimiento, lamentablemente hay gente que se cree intocable entonces dicen ‘por qué me criticas’, ‘por qué se burlan de mí, se ríen de mí’; yo empiezo riéndome de mí y luego me río del resto.

Y si te molesta no me vas a en juiciar por eso, no me vas a decir que por eso me voy a tener que ir a prisión ¡Por favor!… Hay gente que todos los días mata, viola, asesina y está libre en la calle y yo una comunicadora que solo se ríe de tus defectos, virtudes, excesos ¿Tengo que irme a la cárcel? Me parece que hay gente que está fuera de lugar.

-El año pasado hubieron varios personajes que te demandaron o amenazaron con denunciarte…

Si uno es un personaje publico estás expuesto a que todo el mundo te critique, si tú expones tu vida privada, entonces vas a estar en primera plana.

Yo no me quejo cuando me critican porque expongo a través de las redes mi estilo de vida, de cómo vivo, entonces mal haría el quejarme por eso. Por ejemplo Jefferson Farfán se cree intocable, él expone todo en sus redes sociales y si uno le dice algo que no le gusta su abogado está ahí como sabueso dispuesto a empapelarte o enjuiciarte ¿por qué? Que ganas de no disfrutar de la vida, creo que es gente tan amargada que no disfruta de la vida. Hay que tratar de aceptar los comentarios y críticas.

-¿Hay quienes te odian y otros te aman, qué disfrutas más?

Las dos cosas, porque sino no sería quién soy y no tendría el rating que tengo. Si fuera una suavecita tendría gente que me halagaría todo el tiempo pero no tendría el mismo impacto que tiene mi programa con estos dos polos. Yo siempre polarizo las opiniones, mientras existan las dos cosas jamás seré una Karen Schwarz (risas).

-Dice el dicho, la suerte de la fea, la bonita la desea… ¿Eres una mujer con suerte?

Sí, mucha suerte (risas). Pero la suerte es un ingrediente porque esto tiene mucho de trabajo, sudor y trabajo. Es una chamba fuerte, suerte por suerte no es ¡ah! Porque creo que todo es chamba y ese es el resultado final.

-Antes decías que en la tv no hay amigos, pero te vemos siempre con María Pía, Jessica Newton… ¿Cambiaste de opinión?

Lo que pasa es que mi marido ha entrado a tallar ahí. Él se ha hecho muy amigo del esposo de María Pía, y a Jessica la conozco y mi marido y su marido son super patas, tanto que ellos deciden a dónde viajamos, a donde pasamos el Año Nuevo. Entonces hay tanta coincidencia entre ellos que nos arrastran a todos y la verdad la pasamos bien pero si tengo que criticarlas lo hago y sé que las puedo incomodar pero ese es mi trabajo.

-Entonces ¿son tus dos amigas de la farándula?

Exacto, son mis dos amigas de la farándula porque están en mi casa y yo voy a sus casas, nos frecuentamos mucho. Pía tiene una vida que para mí es casi impecable y nunca se ha metido en escándalos, súper chambera, ella nos maneja las cuentas de varios influencer, además se dedica a su hogar, yo no podría hacer todo lo que hace ella y respeto eso. Jessica me parece una mujer de carácter fuerte, inteligente, sabe por dónde va.

-¿Te preocupa que los millennials no crean en tu veracidad periodística?

No me afecta, mientras me vean no me afecta si me creen o no. Esa generación de los millennials no me ha conocido, sus padres me han conocido pero ellos no saben mucho de mi carrera. Creo que ese público joven es el que más me siguen en redes pero fundamentalmente mí público en televisión es el mayor de 40 años.

-Naciste periodista, ¿Hoy puedes decir que no te arrepientes de nada en tu vida?

No, para qué. Uno tiene que asumirse con todos sus pro y contra, con todas las metidas de pata que hayas hecho en tu vida. El arrepentimiento no te sirve de nada porque no vas a retroceder en el tiempo y vas a poder corregir lo que ya hiciste, hay que asumirse con todo lo que has hecho.

-¿Sigues pensando que Rodrigo González ‘Peluchín’ es el mejor después de ti?

Sí, claro. Él es bueno en lo que hace, es entretenedor y es muy bueno. A mí siempre me ha divertido mucho, irónico, cínico, son las cualidades y sobre todo la gente lo acepta. Más allá de lo que a mí me parezca o no, él tiene un público que lo sigue y es bastante decir; acuérdate que el público le ha bajado el dedo a las Karen Schwarz, las Tilsas, a las Janets Barbozas, le ha bajado el dedo a un montón de gente que ha querido triunfar en este mundo del espectáculo y ‘Peluchín’ es personaje que lo tiene como un referente del espectáculo y hay que aceptar eso.1

-¿Por qué la guerra MagalyGisela dejó de funcionar para la prensa de espectáculos?

Y para mí también (risas). No sé, así es el público cambiante pero también tenemos un público nuevo que no le interesa ni sabe quién es Gisela y yo, que en alguna época nos peleábamos, entonces hay que dejarlo ahí. Las cosas que no funcionan hay que irlas dejando.

-En los 90s destapaste a las prostivedettes, el 2020 hiciste destapes que nadie imaginaba de ciertos personajes de la televisión… ¿Aún hay más por destapar?

¡Uf! qué te puedo decir. Hay gente que nisiquiera te imaginas, de gente que uno dice ‘no, de esa persona yo no lo espero’ pero ahí está. Lamentablemente voy a tener que decepcionar a muchos fans de algunos ídolos más.

-Se habló de una disputa con Andrea Llosa por el rating en ATV ¿Es cierto?

No, lo que pasa que a mí me incomoda ciertas actitudes de la gente y no lo disimulo, así sea mi compañera. Creo que es más por mi espíritu competitivo y el de ella, nos gusta estar liderando y queremos ser las primeras en el horario nocturno, sencillamente es competencia pura y dura pero eso es bueno y se ve en las cifras. Las dos queremos ganar.

