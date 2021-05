Compartir Facebook

En una nueva edición de Magaly Medina, la popular ‘Urraca’ no se aguantó y optó por criticar el talento de Milett Figueroa, indicando que hasta ella podía hacerlo mejor cantando en un karaoke.

«Está bien que esté en clases de canto hace tres años atrás, pero cuando no hay talento, no hay materia bruta que pulir, no hay diamante… ¿Qué podemos hacer?”, mencionó en primera instancia.

«Hasta yo canto mejor en karaoke. Es que realmente no tiene voz y pensar que tú puedes cantar en un karaoke o en la sala de casa con unos amigos, no quiere decir que te vayas a un concurso donde la gente que está en su casa quiere ver talento”, agregó.

Por otro lado, dejó ver que lo mejor que debería hacer Milett es tirar la toalla y mencionar que no tiene el talento necesario para seguir cantando.

«Yo no sé quien hizo este casting, no sé porqué llevaron a Milett Figueroa, porque talento para el canto, esta chica no lo tiene y tiene que darse tres golpes en el pecho y decir: ‘yo no tengo talento para esto’. Que siga cantando en la ducha, de repente le va muy bien”

ORGULLOSA DE GANARLE EN RATING A ‘SEÑITO’

Magaly Medina se burló del bajo rating de ‘El Artista del Año”, quien sábado tras sábado es superada por “JB en ATV”.

“Como los extraño los fines de semana, pero aquí estoy… Ya ven que con programa grabado igual le ganamos a la Gise. Voy a grabar todos los viernes a partir de la fecha, me desaparezco”, dijo.

En esa línea, la ‘Urraca’ comentó que debido a las cifras del rating, estaría pensando en despedir a personal de su equipo de trabajo.

“Claro, si la Gise ensaya toda la semana y hace menos rating que nosotros (…) Y ellos todavía graban. JB le ganó y ella quedó en tercer lugar. Uy, la Gise debe estar queriendo despedir gente como cancha. Primero tiene que despedir a sus participantes, Dios mío”, dijo entre risas y burla.

