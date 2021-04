Compartir Facebook

¡Más feliz que nunca! Luego de anunciar su separación del notario Alfredo Zambrano, Magaly Medina reapareció en su programa bailando ‘Estoy soltera’ de Leslie Shaw con Thalía.

La conductora de televisión no viajó al extranjero y apareció ‘en vivo’ en el set, agradeciendo a todos los que le enviaron algunos presentes por su cumpleaños.

“Creo que todos los años me voy a separar, me están engriendo mucho… Ni cuando ingresé de nuevo a este canal”, confesó entre risas.

AÍDA MARTÍNEZ DICE NO SE BURLARÁ DE MAGALY

La modelo arequipeña, Aída Martínez, prefirió no burlarse de la separación de Magaly Medina con su notario Alfredo Zambrano, ya que busca hacer la diferencia en comparación de la periodista.

A través de sus redes sociales, Aída precisó que, al despertar, se dio cuenta de lo ocurrido con la conductora de espectáculos, quien constantemente la venía criticando. Sin embargo, la modelo decidió no mofarse porque lo que atraviesa Magaly debe ser muy doloroso.

“Para los que no están enterados, la señora Magaly Medina en muchas ocasiones se ha burlado de mí esposo, de mi hija, del “baby shower” que dijo fue puro canje cuando su fiesta también. A diferencia de ella, yo no me voy a mofar, ni me voy a burlar de su separación y tampoco voy hacer fiesta de eso, porque me imagino que debe ser muy doloroso lo que ella está pasando”, mencionó Aída Martínez.

