Magaly Medina recuerda su paso por prisión y las cartas que escribía

Magaly Medina, contó mayores detalles sobre las cartas que escribía estando en prisión, las cuales se publicaban en su revista “Magaly”.

La popular «Urraca» fue enviada a prisión por presuntamente haber difamado a Paolo Guerrero.

¡No se “achica”! Pese a que muchos la atacan por su paso por la cárcel, Magaly Medina nunca se ha avergonzado de ello. Ayer empezó su programa “Magaly TV, La Firme” recordando su etapa en Santa Mónica. Asimismo, comentó que enviaba cartas a sus amigos, familiares, público que la respaldaba e incluso, hasta a sus enemigos.

“Hice muchas cartas. ¿Por qué hice estas cartas? Porque los diarios todos los días tenían en portada fotos mías, fotos del público, tenían rumores, tenían especulaciones y no se ajustaban a la verdad. Por ejemplo, yo recuerdo que había titulares que decían: ‘Magaly se quiebra en prisión’, ‘Magaly llora en prisión’”, comentó.

Durante aquel 2008, aun estaba en circulación la revista “Magaly”. La “Urraca” vio en esa revista su ruta de escape para contar su verdad, que como ella bien dice, muchos medios la tergiversaban.

“No había quién hablara por mí. No había forma que me hicieran una entrevista en prisión, pese a que todos mis amigos, mi familia y gente que trabajaba conmigo en Magaly TV iba a verme todas las semanas. Entonces, yo decidí escribir estas cartas para enseñarle a la gente cómo me sentía”, explicó.

Fiel a su estilo, Magaly Medina aseveró que un día escribió una carta para todo el público que la apoyó. Pero, al día siguiente, no tuvo mejor idea que escribirle una carta a todos sus enemigos y detractores. Ella afirma que había mucha gente de “Chollywood” que no quería que salga de prisión.

“Una vez hice una carta a todo mi público y otra la dirigí a mis queridos enemigos. Así los llamé porque había gente que públicamente, programas de televisión, bailaban y me dedicaban lo peor, quería que yo jamás saliera de prisión”, agregó.

Para finalizar, tuvo emotivas palabras para su entonces productor, Ney Guerrero. Ella calificó a su expareja como un fiel compañero, el cual la acompañó en las buenas y en las malas.

“Sigue siendo mi amigo y cuando yo estuve en la cárcel, él se preocupó más de cuidarme a la distancia que por su propia seguridad y salud. Incluso, quiso intercambiar mi sentencia de 5 meses que me habían dado, él quiso hacerlas por los dos”, indicó Magaly.