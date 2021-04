Magaly Medina renovada tras viaje a Miami: “Ahora recargar fuerzas y rodearse de energía bonita»

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Luego de anunciar el fin de su matrimonio con el notario Alfredo Zambrano, Magaly Medina emprendió un vuelo directo a Miami para celebrar este feriado corto por Semana Santa.

La ‘Urraca’ utilizó su cuenta de Instagram para anunciar que este lunes regresa por todo lo alto a ‘Magaly TV La Firme’. “Recargar fuerzas y rodearte de energía bonita. Mañana nos encontramos a las 9:45pm en ATV”, escribió en la descripción de su más reciente fotografía en dicha red social.

También te puede interesar: Imitador de Pimpinela es hospitalizado en Piura y se complica su condición tras contraer el virus

Tilsa Lozano no le hace gracia el divorcio de Magaly Medina con el notario Alfredo Zambrano

La Vengadora comentó que no sería feliz con el dolor o tristeza ajena y que cada uno da lo que es. Le desea lo mejor a la Urraca.

Pese a que estaba alejada de la farándula, afirmó que sí estaba enterada del anuncio sobre el divorcio de Magaly Medina y opinó al respecto.

¿Sabes lo que pasó con Magaly y que anunció el fin de su matrimonio?

Sí, la verdad estaba en Miami y empezó a reventar mi celular, pero para ser sincera no me causa ninguna satisfacción lo que le pasa, nunca voy a ser feliz con el dolor o la tristeza ajena, por más que me haya hecho daño, porque no soy así, cada uno da lo que es.

A mí no me hace feliz la tristeza ajena y te lo digo de corazón, porque pasé por una ruptura amorosa con el papá de mis hijos y sufrí mucho porque se rompía mi familia.

MIRA TAMBIÉN: Katia Palma reprende a “Marilyn Manson”: «No hay que tirar barro a la gente»