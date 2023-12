Magaly Medina responde a críticas por no tener título universitario: «Aprendí de la calle»

En una nueva respuesta a las críticas sobre su falta de título universitario en periodismo, Magaly Medina compartió dos videos en su cuenta de Instagram. La presentadora de ATV explicó su camino en el periodismo y cómo ha aprendido a lo largo de los años.

Magaly Medina le responde a críticos

Rodrigo González fue uno de los primeros en señalar la falta de título de Magaly Medina, especialmente después de que ella minimizara a Renato Rossini Jr. por su demora en terminar sus estudios. Rodrigo defendió a Rossini, destacando que al menos había culminado su carrera, a diferencia de Magaly. Ante esto, las críticas ella expresó:

«Desgraciadamente, no pude terminar mi carrera, pero desde los 8 años que agarré un libro, soy una autodidacta, y he aprendido en la calle, y de cada periodista que me tocó como jefe, como colega. Y de ahí aprendí todo lo que hoy les doy. Y me siento orgullosa de todo lo que he logrado en mi vida periodística, porque mal que les duela, me considero periodista, periodista desde la médula. Nadie me va a quitar eso porque me lo he ganado», expresó la ‘Urraca’.

Aprendizaje en la práctica. Magaly reconoció que, a pesar de no haber tenido la oportunidad de terminar su carrera universitaria, tuvo conocimientos valiosos en el periodismo.

«Antes que existiera esta profesión, era un oficio ser periodista. Así me lo enseñó mi gran maestro Paco Igartua, no se enseñaba en las universidades, el periodista antes se hacía en las redacciones y en la calle, de esa vieja escuela provengo, y no porque haya querido, sino porque no tuve los recursos una vez que me convertí en madre», contó Magaly.

Magaly da ejemplos de periodistas sin título en la carrera

Magaly también respondió a las críticas del Colegio de Periodistas del Perú, resaltando que la efectividad en el periodismo no siempre está vinculada a tener un título.

«El periodista es un oficio, se nace para esto. Y hay varios periodistas con título en la mano que no sirven para nada. La mayoría de periodistas que estamos en la televisión desde hace años, no provenimos de la comunicación, hay abogados, educadores, psicólogos, historiadores que están al frente de la pantalla de televisión», dijo.

Además, Medina mencionó a aquellos periodistas que no estudiaron periodismo pero son reconocidos: «Llámese Federico Salazar y César Hildebrandt y muchos otros, y que ni siquiera estamos colegiados, todos son líderes de opinión, pero no todos saben cómo se hace».

Con estas declaraciones, Magaly Medina reafirmó su posición en el periodismo, resaltando su experiencia adquirida en la práctica. La ‘Urraca’ continúa siendo una figura polémica en el mundo del espectáculo peruano. Estaremos pendientes a cualquier novedad de sus declaraciones. ¡Hasta la próxima!