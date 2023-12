¡Lo defiende! Magaly Medina sacó pecho por Mario Hart tras recientes declaraciones sobre Leslie Shaw

Magaly Medina habló nuevamente sobre Mario Hart en su último programa, sin embargo, en esta ocasión la ‘Urraca’ sacó pecho por el piloto de autos al referirse a Leslie Shaw.

Esta vez el ‘Chato’ confesó que la rubia entró al género urbano por él, es así que Magaly dio su opinión en su programa pues como se sabe Leslie Shaw ha tenido crueles comentarios para Hart.

Lo defiende

En el último programa de ‘Magaly Tv la Firme’ la conductora habló sobre la última entrevista que ofreció Mario Hart, y es que piloto de autos aseveró que en algún momento vio a Leslie Shaw sufrir ya que ella quería ser una cantante de rock y no tenía la acogida que deseaba.

Es por eso que Hart le propuso dedicarse al género urbano para evaluar si le iba mucho mejor, sin embargo, la pareja de Korina Rivadeneira es conciente que la rubia jamás aceptara lo que dice pero lo tiene sin cuidado.

Estas palabras hicieron que Magaly opinara pero a favor del ‘Chato’.

Y es que al parecer la ‘Urraca’ lo sintió bastante sincero y lo contó como una experiencia mas no para hacerle daño a la cantante.

«No me parece que lo haga con ganas de enrostrarle algo o por fastidiar. Lo cuenta como parte de algo que pasó y que vivieron», sentenció.

La periodista reconoció que Mario Hart solo quiso darle una opción a Leslie para que su música tuviera más alcance es por ello que ambos cantanron ‘Tal para cual’.

Tema que en su momento fue un ‘boom’ y logró posicionarse en las radio de Lima por el ritmo y la complicidad que tenía el piloto y la artista en ese tiempo.

«Yo le critico muchas cosas a Mario Hart pero lo hace con la sencillez con que la cuentas una anécdota. Tampoco es que se esté jactando. No. Al estilo Deyvis no lo está haciendo. Eran pareja y le decía para hacer música urbana y ahí hicieron la canción ‘Tal para cual’ y fue un éxito. Hay que reconocer las influencias positivas. No hay que ser mal agradecidos», añadió Magaly Medina.

¿Qué dijo Mario Hart?

A pesar de haber tenido un romance en el pasado, los artistas urbanos no han dejado de estar en medio de polémicas. Y es que Leslie Shaw ha criticado a Mario Hart en diversas ocasiones.

Por su parte, el ‘chato’ Hart ha intentado mantenerse al margen, sin embargo no pudo evitar responderle a su expareja.

En esta ocasión, fuera de criticar el trabajo de la popular ‘rubia’, él brindó detalles de cómo Leslie Shaw habría iniciado su carrera en la música del género urbano.

En una reciente entrevista para el canal de YouTube de Carlos Vílchez, el también piloto de autos contó que Leslie Shaw habría dejado el rock gracias a él.

Recordemos que la ahora cantante urbana inició su carrera musical con el género del rock.

“Ella hacía rock y yo siempre le decía: ‘Leslie, el rock en el Perú es muy difícil’. No tenía shows, no cantaba en ningún lado, por ahí uno que otro show y la invitaban a uno que otro festival, pero le daban muy poco tiempo».

«A mí me daba pena porque la veía sufrir con eso. Ella quería vivir de la música, y no del modelaje o del anfitrionaje como así sobrevivía», sostuvo.