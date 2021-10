Magaly Medina se burla de Flavia Laos por seguir ‘templada’ de Patricio Parodi

Compartir Facebook

La popular ‘urraca’ se burló de que Flavia le preguntó a ‘Pato’ si tenía una relación con Luciana cuando ya no tienen una relación.

Magaly Medina se burló de la actitud de la actriz con respecto a las nuevas relaciones que pueda tener su ex, ‘Pato’ Parodi. Y es que Flavia Laos confesó que ella habló con el ‘Pato’ para preguntarle si tenía una relación o algún coqueteo con Luciana Fuster.

Por eso la ‘urraca’ no pudo quedarse callada ante esa situación y asegura que la actriz sigue más templada que cuerda de guitarra del ‘Pato’. “Yo sigo pensando que esta chica sigue muriendo por el ‘Pato’, y él ahora está entusiasmado como actor”, dijo Magaly Medina en son de broma por todos los ‘chapes’ que tiene que dar ‘Pato’ en el ‘reality’ de ficción.

Además, Magaly cuestionó que Flavia le haya ido a cuestionar cosas sobre su vida romántica al ‘Pato’. Dado que ellos no tienen ninguna relación, la actriz no debería tener ningún derecho de pedirle explicaciones sobre nada.

“Pero si tú ya no estás con alguien y ya no quieres saber nada de este pata, ¿por qué vas y le preguntas por ella, por qué le vas a cuestionar, por qué le vas a pedir explicaciones?”, dijo la ‘urraca’.

¿Qué le dijo Flavia a ‘Pato’?

La actriz reveló que ella habló personal y directamente con su ex, ‘Pato’, para salir de dudas sobre el supuesto romance que tenía con Luciana. Flavia asegura que ‘Pato’ le negó todo y que no hay forma de que puedan tener algo en algún momento.

“Ah sí, yo estuve con él y me lo recontra negó, me dijo que no hay forma. Le pregunté como si de verdad pasaba algo con Luciana y me dijo que no, me dijo esto literal: ‘Nada que ver, tú siempre te dejas llevar por los demás, que estás loca y que no hay forma’”, comentó la actriz.

