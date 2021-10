Magaly Medina se burla de pedida de mano de Tilsa Lozano: “Te dan el anillo para ganar tiempo”

Compartir Facebook

La popular ‘urraca’ dijo que a Tilsa se le cumplió el milagro justo en el mes morado y está más feliz que perro con dos colas.

Magaly Medina no suelta a su íntima ‘Tili’, la ‘urraca’ calificó la pedida de mano de la ex ‘vengadora’ como un milagro que le concedió el ‘Señor de los Milagros’. “Hay milagros en octubre como para las creyentes de Tilsa Lozano. Porque luego de suplicarle, darle indirectas, directas, Jackson Mira la llevó a un restaurante y le dio el anillo”, comentó la ‘urraca’.

Fiel a su estilo la ‘urraca’ de burló a más no poder de Tilsa Lozano por querer mostrar como sea su anillo para que el mundo se entere que está comprometida. “Tilsa ha lagrimeado, porque le han dado el anillo. Ponlo un poquito más cerca para verlo mejor y aquilatarlo porque no creo que haya sido uno así nomás.”, dijo la ‘urraca’.

Y no dudó en arremeter contra Jackson Mora, pues dijo que pudo haberle hecho una mejor sorpresa a su amada ‘Tili’. La ‘urraca’ dice que es muy probable que no le alcanzó el dinero para llevarla de viaje y hacerle la pedida en otro lado. “Hubiera sido mejor si la llevabas a un viajecito, pero parece que no le alcanzaba el dinero”, comentó.

Le da consejito a ‘Tili’

A pesar de que le da con palo a ‘Tili’ la ‘urraca’ quiso dejarle un consejito porque dice que conoce casos de primera mano. Magaly le dijo a la ‘ex vengadora’ que a veces el anillo es solo una forma de hacer tiempo, dejando entrever que Jackson y Tilsa no llegarán al altar.

“Escúchame bien, a veces dan el anillo solo para ganar tiempo. Yo tengo un amigo que viene dando 4 anillos, pero solo sea por ganar tiempo”, señaló.

