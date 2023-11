¡Estalla en llanto! Magaly Medina se quiebra al revelar detalles la muerte de su padre

El día de ayer el programa de Magaly Tv la Firme cumplió su 26 aniversario por lo que accedió a ser entrevistada en su propio programa por el popular ‘Paco’ Bazán.

Es así que Magaly no pudo ser ajena a hablar sobre la partida de su padre, una de las personas a quien fue más cercana por lo que no pudo evitar derramar algunas lágrimas.

Se quiebra

La comunicadora Magaly Medina habló por primera vez sobre la muerte de su padre.

Incluso confesó que está feliz porque pudo brindarle todos los cuidados que necesitaba, lo cual fue su mayor satisfacción.

En un momento, Medina no pudo evitar llorar por su padre y contó cuáles fueron las últimas palabras que le dedicó antes de morir. “Él me esperó a que termine mi programa”, sostuvo.

Además, la conductora confesó que ver apagarse la vida de su padre fue un golpe que tuvo que aprender a sobrellevar.

«Sí me chocó. Pese a que ya esperábamos su partida, pero verlo poco a poco apagarse como una flor dolió mucho… lo bueno es que mi papá pudo vivir todo lo bueno que me ha dado la televisión y le pude dar, tanto a él como a mi madre”, expresó.

Incluso, reveló que su trabajo le pudo ofrecer las facilidades económicas para darle una buena vida sin que le falte nada material.

“Todo lo bueno que la televisión me ha aportado, hasta el último día de su vida pudo tener la mejor atención gracias a la plata que da la televisión, a mi padre lo pude tener sumamente cuidado, los mejores médicos”, dijo.

Finalmente, recordó que le pidió a su padre que descanse para que le a su familia la tranquilidad de haber tenido una buena vida llena de amor de parte de sus familiares.

«Fui a hablar con mi papá, a despedirme de él antes de ponerle morfina y le dije ‘papá, ya ándate en paz, yo me voy a encargar de todo, no te preocupes’, abrió su ojo, me miró, lo besé, le agarré la mano y mi papá suspiró y murió», dijo.

¿Cuándo falleció el papá de Magaly?

El padre de Magaly el 22 de marzo luego de haber estado delicado de salud, pese a los cuidados el progenitor de la conductora no soportó más.

La conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ comunicó mediante su cuenta de Instagram que su padre dejó de existir a los 93 años.

La figura de ATV recordó brevemente todo lo que hizo su papá por ella, como la formó hasta lograr la mujer que es actualmente. Además, expresó que lo extrañará mucho, pero tiene la plena confianza que cuidará de ella y toda su familia.

“Mi padre fue siempre mi mejor aliado, mi cómplice favorito y mi apoyo incondicional en todas las circunstancias de mi vida. Gracias a él me convertí en lo que soy».

«Me va a hacer mucha falta y ya lo estoy extrañando muchísimo, aunque estoy convencida de que siempre, desde el infinito, estará cuidando de mí y de nuestra familia que tanto amó. Descansa en Paz, papito de mi corazón”, escribió.