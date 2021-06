Compartir Facebook

¡Reconciliación a la vista! La popular ‘urraca’ y su aún esposo Alfredo Zambrano, limaron asperezas y se reconciliaron para juntarse a conversar, durante el viaje de Magaly Medina a Miami.

La conductora de televisión posteó una fotografía de su matrimonio, en sus redes sociales con la frase «Love is in the air» (el amor está en el aire). Esta sería la confirmación oficial de que Magaly y Alfredo están a punto de dar el siguiente paso y convertirse en pareja nuevamente.

Hace varias semanas que los rumores de reconciliación entre la ‘urraca’ y el notario, sonaban fuerte. De hecho la cantante de salsa Daniela Darcourt, puso al fresco a Magaly por los viajes que hacía constantemente a Miami, para encontrarse con su esposo.

¡Vaya que tenía razón! La revista Cosas fue la que confirmó que Magaly y Alfredo habían decidido darse una nueva oportunidad.

Recordemos que en el mes de marzo, la conductora de televisión y el notario, anunciaron su separación, aclarando que no eran discordias por terceras personas, sino que se debía a situaciones de pareja y algunos problemas relacionados a la pandemia.

Declaraciones

La conductora del programa Magly Tv La Firme, ha declarado “Solo hemos hablado y lo seguiremos haciendo. Cuando salió a defenderme, me demostró lo mucho que le importo. Tenemos que hablar y ver si merecemos otra oportunidad».

Desde su separación, ambos han declarado por separado, que siguen amándose. ¿Será el momento para que la ‘urraca’ y el notario vuelvan a estar juntos?

