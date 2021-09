Magaly Medina se toma unas vacaciones con su esposo Alfredo Zambrano

Compartir Facebook

La conductora de espectáculos Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al viajar a España con su esposo el notario Alfredo Zambrano.

En medio de críticas, la popular ‘Urraca’ se dio un tiempo para darse una escapada a Sevilla, aunque primero debieron aterrizar en Madrid, capital española. Vale decir que el último fin de semana, Magaly viajó a Miami, Estados Unidos para disfrutar de una noche en un conocido restaurante con una exclusiva botella de champagne.

De otro lado, recordemos que la periodista fue una de las más críticas respecto al accidente que sufrió Elías Montalvo durante una competencia de altura en Esto es guerra. Magaly lamentó que la producción arriesgue la vida de los participantes.

“Peluchín” y Magaly Medina se sacan los ojos por “Esto Es Guerra”

El escándalo de “Esto es guerra” ha provocado un nuevo enfrentamiento entre Rodrigo González “Peluchín” y Magaly Medina. Ello, luego que la conductora de ATV se quejara de las cartas notariales que América TV le envió por pasar imágenes del reality y no hace lo mismo con el programa “Amor y fuego”.

“Si a mí me lo prohíben, prohíbanselo a otros porque, de lo contrario, yo también voy a desobedecer y voy a hacerlo (…) Quizá sea el rating que no les importa, no es lo mismo 12 puntos que 2 puntos”, dijo la ‘urraca’ en su programa.

Tras este comentario, González arremetió ayer frente a cámaras y llamó “la acuseta de la clase” a Medina. “Quejándose, ah claro es que nosotros no somos importantes porque ella tiene 12 puntos de rating. Pero ella también hacía 2 puntos en su ‘Purita verdad’, por eso te sacaron de Latina”, señaló en tono burlón Rodrigo.

“¡Porque yo soy feliz con mi marido! Se nota que eres feliz, tranquila, eres la reina, eres la líder. Por qué te preocupas por este modesto programa. Nosotros no pertenecemos a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión por eso podemos sacar imágenes porque no hemos firmado ningún acuerdo”, explicó. En Twitter, el conductor también respondió con fuertes comentarios luego que una usuaria cuestionó la actitud de la que alguna vez fue su amiga. “Mezquina e insegura, letal combinación”, escribió.

