Magaly Medina: “Si te sientes run runa, ese no es mi problema”

La “Urraca”, Magaly Medina, señaló que nunca especificó nombres cuando se refirió a “pelanduscas y monos con metralleta”.

Magaly arremetió contra Giuliana Rengifo. (Foto: Web)

¡No se guardó nada! Magaly Medina arremetió contra Giuliana Rengifo, luego que, mediante sus redes sociales, se mostrara indignada. ¿La razón? El pasado jueves, la “Urraca” afirmó que Gisela tenía “pelanduscas y monos con metralleta”, a los cuales utilizaba para atacarla. Esto no fue bien recibido por la cumbiambera, quien, al parecer, se sintió aludida por los calificativos de Magaly.

En el Instagram de la cumbiambera, ella tomó una captura de pantalla al significado de pelandusca, en la cual dejaba notar que era “prostituta barata”. Es por ello, que ayer, para aclarar cualquier duda, Magaly utilizó los primeros minutos de su programa para hacer algunas acotaciones.

“Acá nadie se me haga la víctima. A quien le caiga el guante que se lo chante. En este programa nosotros no mencionamos nombres. El que quiera llamarse ‘run runa’ o algunos de los apelativos, adjetivos, sustantivos que yo uso en este programa es su problema”, comentó Magaly.

Acto seguido, hizo una aclaración sobre el término “pelandusca”, asegurando que la connotación de la palabra depende de cómo se use y en el lugar que se usen.

Mira aquí:

“Acá hablamos de un montón de fulanas. Fulana, por cierto, es un sinónimo de pelandusca. Es una palabra castiza, una palabra como bataclana (…) Cuidado que el uso de las palabras depende de los sitios donde se usen y como se usen. Yo no he dicho que pelandusca es fulana de tal. Pelandusca es genérico, fulana es genérico, lagartas es como decir es “run runas”, la que se siente “run runa” es su problema, acá nosotros no señalamos a nadie”, agregó.

Para finalizar, le mandó otra “chiquita” a Giuliana Rengifo. La tildó de alucinada por creer que hacían mención de ella con algunos adjetivos. “Esta es más alucinada. Cree que uno habla de ella. Hablo en genérico”, afirmó la popular “Urraca”.