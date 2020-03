Magaly Medina sobre el “Zorro Zupe”: “Es un pobre ignorante”

La periodista Magaly Medina expresó su indignación ante las expresiones de Ricardo Zúñiga, conocido como “Zorro Zupe”, quien durante el programa de televisión “Válgame Dios”, emitido por Latina, calificó de “bestia” e “inhumana” a Mirella Huamán, madre de la niña que fue ultrajada y asesinada en Independencia.

Medina no dudó en tildar de “improvisado” y “pobre ignorante” al Zorro Zupe. “Ha sido asqueroso que un canal de televisión, de un programa dizque de Espectáculos, cuando no tenga pauta, trate temas de actualidad con gente que no está preparada para tocar temas tan delicados como el drama que vive una madre a la que violaron y mataron a su pequeña hija”, manifestó.

“Resulta que ahora estos payasos que abundan en la televisión, y que no tienen la culpa de su pobre e inútil existencia. La culpa la tienen aquellos productores, aquellos directores de programa que los sacan de su inmundo fango de donde han venido, los perfuman, les tiñen el pelo y los sientan. No puedes dar esa responsabilidad a gente que no está preparada”, añadió.

Todo no quedó ahí. La popular “Urraca” sostuvo que los comunicadores no pueden incentivar el linchamiento público. “A este pobre ignorante no hay que echarle la culpa, porque como digo, si a un monito le pones una metralleta, va a disparar. Entonces en ese canal tienen esa irresponsabilidad de hacer que otros lancen barro y ensucien por todos lados, y los demás se lavan las manos y miren hacia otro lado”, sentenció.