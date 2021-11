Magaly Medina sobre su matrimonio con Alfredo Zambrano: “Sé que no hubo infidelidad”

Compartir Facebook

La ‘urraca’ lo apuesta todo por su matrimonio y sale en su defensa al asegurar que no existido infidelidad tras declaraciones de Giuliana Rengifo.

Magaly Medina y Alfredo Zambrano brindaron una entrevista para un medio local, para dejar atrás los rumores acerca de su relación. Y es que Giuliana Rengifo reveló hace poco que tuvo una relación con Alfredo Zambrano cuando este estuvo separado de la ‘urraca’.

Pero la ‘urraca’ puso paños fríos y le restó importancia a la situación al expresar que no le interesa lo que pudo hacer Alfredo cuando ellos no estuvieron juntos. Magaly incluso expresó que ambos son muy felices juntos y tienen una relación además de amorosa, de mejores amigos.

“Lo que haya podido hacer hace años cuando estaba soltero, me llega altamente, no fue en mi año. Ni siquiera le pregunten porque no tiene memoria. Ahora somos muy buen equipo, somos buenos cómplices, mejores amigos. Él me empuja hacia adelante, yo le cuento mis cosas”, expresó la ‘urraca’.

Asimismo expresó que está muy segura de que en su relación con el notario, no ha existido ningún tipo de infidelidad. “Desde que bajé del avión con anillo en mano, yo sé que no ha habido infidelidad. Soy una mujer empoderada, no necesito que nadie me falte el respeto de esa manera, y él lo sabe”, señaló.

La pareja de Magaly Medina confirmó que sí tuvo romances mientras estaba soltero pero no fue nada serio pues Magaly fue la mujer que le robo totalmente el corazón.

Alfredo Zambrano ofreció una entrevista para Día D donde pudo conversar de todo un poco y aprovechó para tocar el tema de Giuliana Rengifo y las declaraciones que ofreció para ‘Amor y Fuego’.

El notario confirmó que estuvo 9 meses separado de Magaly y durante ese tiempo salió con mujeres pero ninguna relación fue considerada formal, ya que no quería entablar ninguna formalidad sentimental con nadie después de su ruptura con la conductora.

Es así que Alfredo indicó que las declaraciones de la cantante solo han sido para perjudicarlo y tener más pantalla.

“Era soltero, podía salir, pero nada serio. Por respeto a mi esposa, desde que me casé con ella, estoy metido en mi matrimonio. Lo demás es cuando una persona es soltera, no le hace daño a nadie. Yo no soy una persona pública, pero es obvio que a quien quieren dañar es a ella, a mi esposa”, dijo Zambrano.

