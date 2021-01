Magaly Medina sobre Yahaira Plasencia: “El talento no está en el trasero”

Entérate de más: Jefferson Farfán sobre su padre: ‘Lo respeto, no se ha acercado a pedirme algo’

Sobre todo, luego que muchos usuarios señalaron que la ‘Urraca’ no era objetiva al emitir sus comentarios sobre ‘La reina del toto’.

“En las redes sociales he estado leyendo donde comentan que a raíz de la colaboración que hizo mi esposo con Daniela, me dicen: ‘es que ahora entiendo por qué rajas de Yahaira y soboneas a Darcourt’ (…) Respeto el talento y el talento para mí está en esa voz que puede fusionar con cualquier ritmo, que puede fusionar cualquier canción”, dijo en un inicio.



“A Yahaira Plasencia la critico desde el día uno que salió del brazo de Jefferson Farfán, pero no publican cuando digo que está regia, que tiene buen cuerpo (…) El talento, para mí, no está en el trasero de una mujer. Eso lo puede hacer una bailarina, mover bien el ‘totó’. Hay muchos que se arañan”, agregó Magaly, quien agregó que su esposo no pretende ser famoso.