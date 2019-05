Magaly Medina solicitará impedimento de ingreso al país para Antonio Pavón

Fuerte. La conductora Magaly Medina le habría puesto la cruz a Antonio Pavón, pues al parecer denunciaría al español ante la Fiscalía por violencia psicológica y acoso, además solicitaría que no pueda ingresar a nuestro país.

Luego de haber lanzado una serie de insultos en contra de ‘La Urraca’ y una periodista al tildarla de ‘marginal’, todo parecería indicar que la controversial conductora habría tomado la decisión de acudir ante la Fiscalía para poner su denuncia, por lo cual estaría siendo asesorada por el Ministerio de la Mujer.

“Si tengo que hacer cosas para él no ingrese nunca más al país y a faltarle el respeto a ninguna otra peruana, anónima y no anónima, lo voy a hacer y con todas las ganas para que a otra persona no la subestime, no la grite y para que nunca jamás diga, como dijo Pedro Moral acá que le decía a Sheyla Rojas que él le había mejorado la raza. Eso es discriminación, es ser racista y a mí me respetas”, manifestó Magaly.