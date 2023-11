¡Qué fuerte! Magaly Medina tilda de ‘mosca muerta’ a Cassandra Sánchez por sus declaraciones

Magaly Medina no se guardó nada y salió con todo a responderle a Cassandra Sánchez de la Madrid hija de Jessica Newton quien tuvo fuertes palabras para la conductora en sus redes sociales.

La periodista la tildó de mosca muerta por querer contar solamente la versión de los hechos que le conviene con el objetivo de dejarla mal parada.

Le dijo sus verdades

En el último programa de Magaly TV la firme la conductora respondió a la hija de Jessica Newton luego de que ella lanzara un comunicado donde aseguraba que fue ella quien eligió como madrina a Magaly Medina y hasta la catalogó como intrusa en la familia.

Al parecer el comportamiento de Cassandra fue un acto de rebeldía y malcriadez según la conductora por lo que decidió no quedarse callada.

«Hay cosas que lindan con la malcriadez y en el insulto barato eso es algo que uno no voy a permitir. A a mí no me gusta este tipo de conflictos», empezó diciendo.

Además, respondió a la frase que escribió Cassandra en sus redes: «el lobo siempre será el malo, si el cuento lo cuenta la Caperucita».

La periodista aseveró que jamás se ha vendido como la Caperucita de la historia únicamente ha contado la verdad de los hechos.

«Yo no sé a quién se refiere, aquí la loba siempre he sido yo, nunca he ocultado mis colmillos y nunca jamás en la vida he pretendido ser Caperucita, yo soy la que se come acá Caperucita», dijo.

Finalmente, la conductora tildó a Casandra de mosca muerta por revelar la información que a ella le conviene.

«Ay estás moscas muertas…», finalizó.

¿Qué dijo Cassandra sobre Magaly?

Cassandra Sánchez de Lamadrid sorprendió a todos sus seguidores al emitir un comunicado desmintiendo a Magaly Medina.

Recordemos que la popular “Urraca” señaló que aceptó ser la madrina del hijo de Cassandra Sánchez por compromiso.

Cassandra utilizó sus redes sociales para asegurar que eligió a la conductora para que sea miembro de su familia. “Yo fui la que cometió un error al elegir por primera vez a la madrina de mi hijo. Mi esposo (Deyvis Orosco) jamás la eligió. Nos dividimos el tema del padrino y madrina, como muchas parejas hacen», señaló.

“El tempo terminó demostrando que, efectivamente, había un intruso en nuestra familia y le atribuyo a Dios el hecho de que las cosas se hayan dado como se dieron”, sostuvo Cassandra Sánchez en sus redes sociales.

“La que te eligió madrina fui yo, la que lo pidió fui yo. La que habló con tu esposo para preguntarle cómo te sentirías y como te daría la noticia fui yo. Pero supongo que eso no sería noticia o morbo, ¿no?”, indicó.