«Está bien resentida», Magaly opina sobre las declaraciones de Ducelia Echevarria contra ‘EEG’

Magaly Medina habló en su último programa sobre las recientes declaraciones de Ducelia Echevarría donde disparo en contra de ‘Esto es Guerra’ por no haberle dejado crecer profesionalmente.

Es así que la conductora reveló que la modelo se encuentra bastante dolida y resentida con la producción por haberla dejado ir sin ninguna explicación aparente.

Dolida con ‘EEG’

La conductora de «Magaly TV la Firme» expuso las recientes declaraciones de Ducelia donde no opina nada bueno de «Esto es Guerra’, programa en el que estuvo 5 años y sintió que no la dejaron avanzar y demostrar sus talentos.

Es así que la ‘Urraca’ dejó entrever que Ducelia considera que la producción de ‘EEG’ tiene preferencias con sus participantes.

«Gisela Valcárcel me invitó a ‘El Gran Show’ y no me dieron permiso pero cuando llamaron a Facundo si se lo dieron y él si tuvo la oportunidad de brillar», aseveró la exchica reality.

Es por ello, que la periodista aseveró que Ducelia tiene algo personal con Peter Fajardo, productor del reality.

Mira también: “Sigo con puntos en el paladar y la nariz”, Valeria Piazza responde tras críticas por su apariencia física

«Reconoce estar picona porque Peter Fajardo la sacó y ahora está como colaboradora en un programa», dijo Magaly.

Asimismo, Ducelia recalcó que se siente picona ya que no tuvo una explicación de su rretiro del reality, reality donde considera que dio todo su esfuerzo y se lesiono partes de su cuerpo con la esperanza de seguir creciendo.

Ducelia y la vez que habló flores de ‘EEG’

Antes de dar estas declaraciones, Ducelía Echevarría había dicho que tenía una buena relación con Pro TV, incluso señaló que la ruptura de su contrato se dio en buenos términos, ya que ellos decidieron liberarla para que pueda aparecer en otros programas de televisión.

“Quedé muy bien con ProTV y tengo una carta de liberación muy bonita, que se las agradezco porque me la hicieron con recomendación. La verdad que se lo agradezco muchísimo”, reveló en una entrevista con ‘Amor y Fuego’.

En aquella ocasión, ella también dejó en claro que su contrato todavía no había acabado, pero que necesitaba trabajar, por lo que la liberaron.

Mira también: “Ataca mi piel”, Aída Martínez revela las consecuencias que le causa en su cuerpo su condición

Asimismo, explicó que entre sus planes estaba estudiar, ya que una de sus prioridades es regresar a Pozuzo con su familia. “Tengo mis prioridades, tengo mis cosas. Quiero crecer. Yo he venido a Lima a estudiar y mi prioridad siempre fue regresar a mi tierra querida Pozuzo”, añadió.

Sin embargo, no se sabe porque cambio su forma de pensar hacia el reality que l llegó a la fama.