Magaly reconoce que negó invitación del ‘Cóndor’: “Nadie me paga los pasajes”

No quiso ir. La periodista de espectáculos, Magaly Medina, se pronunció sobre la posibilidad de haber ido a Francia con el exfutbolista, Andrés “Cóndor” Mendoza, como invitación del jugador.

A través de su programa, la popular “Urraca” aclaró que nunca aceptaría un viaje a cualquier persona porque ella se paga los pasajes y no es una “embajadora” como muchas “chicas reality” que hay.

“Él dice que alguna vez alquiló un yate para mí, me confundió como ‘embajadora’ y recién me entero. Es bien alucinado. En primer lugar, yo he sido la principal crítica de los futbolistas y ninguno me gusta. No aceptaría alguna invitación de un futbolista porque no soy ‘una embajadora’ y a mí nadie me paga los pasajes”, mencionó Magaly Medina.

Como se recuerda, el ‘Cóndor’ Mendoza reveló que había alquilado un yate en la zona más exclusiva de Francia, ya que buscaba ‘ablandar’ a la periodista para que deje de criticarlo muy fuerte en su programa.

“Magaly ‘rajaba’ mucho de mí, así que le mandé una invitación a Santo Pietro, una playa en Francia. A la zona ‘guau’. Le pasaron la voz, pero me dijeron que no le gustaban los de piel oscura. Ella conoce ese lugar, allá iban puros famosos. Había alquilado un yate para ella”, mencionó el ‘Cóndor’ Mendoza.

